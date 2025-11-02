Les tarifs douaniers amÃ©ricains vont compliquer la transition vers les EnR sur lâ€™ensemble du continent amÃ©ricain

ConÃ§us pour soutenir l’industrie manufacturiÃ¨re nationale et rÃ©duire la dÃ©pendance aux importations, les tarifs douaniers ont entraÃ®nÃ© d’importantes perturbations dans les chaÃ®nes d’approvisionnement en Ã©nergie propre aux Etats-Unis. En tant que tels, les tarifs devraient compliquer la transition vers les Ã©nergies renouvelables aux USA.

Â

Le dernier rapport de GlobalData, intitulÃ© Â« North and South America Renewable Energy Policy Handbook 2025 Â», rÃ©vÃ¨le que les droits de douane amÃ©ricains ont crÃ©Ã© des remous dans tout le pays et ont affectÃ© la dynamique commerciale sur le continent nord-amÃ©ricain. Les producteurs, les fournisseurs et les consommateurs d’Ã©nergie doivent faire preuve de souplesse pour s’adapter Ã ces changements, ce qui nÃ©cessite une rÃ©Ã©valuation des stratÃ©gies de la chaÃ®ne d’approvisionnement, des arrangements contractuels et des capacitÃ©s de production nationales.

Â

Â« L’expansion des tarifs douaniers a introduit des droits punitifs sur une gamme de composants d’Ã©nergie propre, notamment les modules solaires, les Ã©oliennes, les transformateurs et les piÃ¨ces liÃ©es aux batteries. Bien que l’intention derriÃ¨re les tarifs soit de stimuler la production nationale, la rÃ©alitÃ© est que la capacitÃ© de fabrication actuelle aux Ã‰tats-Unis ne suffit pas Ã rÃ©pondre Ã la demande croissante de dÃ©veloppements Ã grande Ã©chelle. Ce dÃ©calage a entraÃ®nÃ© une inflation des prix et des retards importants dans les dÃ©lais des projetsÂ Â» commente Sudeshna Sarmah, analyste de lâ€™Ã©nergie chez GlobalData.

Les tarifs douaniers ont Ã©galement mis Ã rude Ã©preuve les relations commerciales rÃ©gionales, en particulier avec les exportateurs canadiens et mexicains. L’imposition d’exigences strictes en matiÃ¨re de contenu national et d’origine a entraÃ®nÃ© des droits punitifs sur les transactions transfrontaliÃ¨res, ce qui a compliquÃ© les initiatives de coopÃ©ration Ã©nergÃ©tique. Cet environnement rÃ©glementaire a entraÃ®nÃ© des goulets d’Ã©tranglement logistiques et une augmentation des coÃ»ts de conformitÃ© pour les entreprises qui exercent leurs activitÃ©s partout en AmÃ©rique du Nord, ce qui a exacerbÃ© les dÃ©fis auxquels fait face le secteur de l’Ã©nergie propre.

Â« Le secteur des Ã©nergies renouvelables en AmÃ©rique du Sud est Ã©galement particuliÃ¨rement touchÃ© par ces tarifs. Les pÃ©nuries de composants essentiels et les risques d’approvisionnement accrus ont ralenti les efforts de modernisation du rÃ©seau et accru l’incertitude pour les services publics. En consÃ©quence, les investissements Ã long terme dans les projets d’Ã©nergie propre ont Ã©tÃ© inhibÃ©s, ce qui complique encore la transition Ã©nergÃ©tique de la rÃ©gionÂ Â» conclut Sudeshna Sarmah.