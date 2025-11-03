Observatoire des prix de l’électricité d’octobre 2025 de Storio : des prix toujours plus volatils à l’approche de l’hiver

Storio Energy publie son observatoire actualisé des prix de l’électricité sur le marché spot français. Trois enseignements se dégagent de cette édition d’octobre. Le premier est la transition vers l’hiver : cette bascule vers la saison froide avec des températures plus fraîches stimulent la consommation d’électricité, générant des pics de prix marqués le matin et le soir. Désormais, le prix minimum est atteint la nuit (entre 3h et 5h), alors que le creux de l’après-midi, lié à la production photovoltaïque, reste visible. Trois épisodes venteux bien identifiés ont par ailleurs soutenu la production éolienne, contribuant à modérer les prix spot.

Le deuxième enseignement est le changement du spot toutes les 15 minutes au lieu d’une base horaire. Selon les simulations réalisées par Storio Energy, une batterie réalisant l’arbitrage du prix spot day-ahead verrait ses revenus augmenter de 25 % grâce à cette granularité accrue. Pour garantir la comparabilité avec les éditions précédentes, les analyses de long terme demeurent toutefois établies sur des prix horaires moyens (calculés à partir des quatre quarts d’heure).

Le troisième concerne le spread journalier moyen (écart entre le prix minimum et maximum de chaque journée) atteint 95 €/MWh, en hausse de 27 % par rapport à 2024, soit 1,6 fois le prix spot moyen. Cette dynamique traduit un véritable changement de paradigme : des prix moyens bas anticipés par les marchés, mais une volatilité quotidienne inédite.

Pour Jean-Yves Stephan, CEO & cofondateur de Storio Energy, : “Le marché de l’électricité entre dans une nouvelle phase : des prix globalement bas, mais avec des écarts intra-journaliers extrêmes. Cette volatilité crée des opportunités inédites pour les acteurs capables de s’adapter rapidement. Chez Storio Energy, nous aidons nos clients à transformer cette complexité en avantage compétitif, notamment grâce au stockage par batteries.”