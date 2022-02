Onyx Solar a creusÃ© un puits de lumiÃ¨re photovoltaÃ¯que sur lâ€™autoritÃ© portuaire de Malaga

Onyx Solar a fourni des modules solaires pour créer une verrière photovoltaïque, au sein de l’autorité portuaire de la ville de Malaga, dans la région espagnole d’Andalousie. L’installation de 200 m² et a de 20 kWc de puissance, est composée de 70 modules de verre photovoltaïque au silicium cristallin de différentes tailles et formes. Pour une rénovation active !

La rénovation du site de l’autorité portuaire de Malaga consiste à remplacer le verre existant et inactif par le verre photovoltaïque d’Onyx Solar. Avec ce projet, l’autorité portuaire de Malaga pourra commencer à générer sa propre énergie propre et gratuite grâce au soleil, et améliorer considérablement le confort interne du bâtiment, en filtrant les rayonnements du soleil (IR & UV), en améliorant la transmission thermique (valeur U) et le facteur solaire (valeur g).

100% personnalisables

La personnalisation est l’un des éléments clés qui définissent Onyx Solar. « Nos modules verriers sont 100 % personnalisables pour les besoins du client. Pour la rénovation complète de ce lanterneau, il a été nécessaire d’adapter la taille des modules photovoltaïques en verre à la structure existante du bâtiment. Nous avons fourni du verre de formes trapézoïdales rectangulaires, triangulaires et rectangulaires. Les verres rectangulaires ont 9 tailles différentes, allant de 2 580 x 920 mm à 2 700 x 1 320 mm. Les verres triangulaires mesurent 1 251 x 1 256 mm (hauteur de base). Et enfin, le verre rectangulaire de forme trapézoïdale atteint 3 459 mm (base inférieure) et 2 554 mm (base supérieure) » précise un technicien. La transparence choisie est moyenne, avec suffisamment d’espace entre les cellules solaires polycristallines pour permettre l’entrée de beaucoup de lumière naturelle dans le bâtiment.

Les verrières PV ont le vent en poupe

La verrière photovoltaïque de l’Autorité Portuaire de Malaga est un nouveau projet qui rejoint la liste de ceux d’ores et déjà exécutés en Andalousie. « Dans le cadre de ces projets, nous en avons déjà réalisé quelques-uns pour des institutions publiques, tels que quatre verrières photovoltaïques pour le bâtiment d’urbanisme d’Almeria, la mairie de Linares à Jaen, la mairie de Conil à Cadix et la base navale de Rota pour le gouvernement. En outre, nous avons réalisé certaines références pour des entreprises privées, telles que la façade ventilée photovoltaïque pour la multinationale pharmaceutique Pfizer à Grenade et le mur-rideau photovoltaïque pour le siège de GDR à Gualahorce, province de Malaga » indique le communiqué.

La ville de Malaga appartient à la Convention mondiale des maires pour le climat et l’énergie, la plus grande alliance mondiale pour le leadership climatique des villes, fondée sur l’engagement de plus de 10 000 villes et gouvernements locaux. Ces villes viennent de 5 continents et de 140 pays. Au total, ils représentent plus de 900 millions de personnes. De plus en plus, les villes et les gouvernements locaux du monde entier répondent à l’appel à l’action.