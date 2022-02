Renusol : le crochet de toit le plus solide jamais conÃ§u par l’entreprise !

Renusol commence l’année 2022 avec le lancement d’un tout nouveau produit : le crochet de toiture RH1 de Renusol (article nº 420171). Ce nouveau crochet possède une capacité de charge très élevée et améliore de 25 % la résistance mécanique comparée à au précédent crochet règlable de l’industriel ! La solidité de ce crochet permet de réduire les coûts d’installation sur site ; son application universelle offre de nombreuses possibilités de configurations.

La platine de base ajustable permet de positionner le crochet de manière optimale entre les chevrons et les tuiles. Qui plus est, la hauteur du crochet est réglable à quatre niveaux, jusqu’à une hauteur totale de 25 mm, garantissant une fixation sûre et discrète. Le bras du crochet peut aussi être réglé verticalement sur le rail de fixation selon une plage de 25 mm, ce qui permet une utilisation même sur des toitures de planéité inégale. Le nouveau RH1 est bien sûr intégré dans le PV-Configurator 3.0 de Renusol.

