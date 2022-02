PrÃ©sidentielle 2022 : le SER prÃ©sente son programme pour la transition Ã©nergÃ©tique de la France

Dans la perspective d’un quinquennat décisif pour la transition énergétique, le SER a publié jeudi 10 février dernier, hasard du calendrier le même jour que le discours sur l’énergie d’Emmanuel Macron à Belfort, ses propositions pour mener à bien le développement massif et accéléré des énergies renouvelables indispensable à l’atteinte neutralité carbone en 2050. L’urgence climatique impose en effet de mettre en place un véritable plan de bataille pour respecter la trajectoire fixée par l’accord de Paris. Les mesures transversales et sectorielles détaillées par le SER dans le second volet de son Livre Blanc 2022 permettraient ainsi de répondre à ces objectifs de décarbonation tout en pérennisant des industries créatrices d’emploi et d’économie durable dans les territoires.

A l’heure de la révélation des programmes des candidats à la Présidentielle, le SER souhaite porter ses propositions auprès de l’ensemble des acteurs de la campagne et partager l’énergie d’un nouvel élan pour la France.

Agir pour la transition énergétique à tous les échelons

L’Ademe et le gestionnaire du Réseau de transport d’électricité français (RTE) l’ont désormais rappelé : pour garantir la sécurité d’approvisionnement et permettre à la France d’atteindre la neutralité carbone en 2050, près de 75% de la consommation d’énergie française devra être satisfaite par des énergies renouvelables à cet horizon. Un projet qui nécessite d’agir aux niveaux international et européen mais aussi à l’échelle des territoires. En première ligne pour planifier et participer à la concertation autour des projets d’énergies renouvelables, ils en sont les acteurs majeurs mais aussi les premiers bénéficiaires d’un point de vue socio-économique. Pour Jean-Louis Bal, Président du SER : « Pour être au rendez-vous en 2050, la France doit dès à présent passer à la vitesse supérieure en matière de renouvelables. C’est aussi un enjeu de responsabilité et de crédibilité par rapport aux jeunes générations, qui attendent une mobilisation forte de toutes les parties-prenantes. Dans ce contexte, les candidats doivent se saisir des outils déjà existants et être en capacité d’en faire émerger de nouveaux pour accélérer et accompagner le formidable projet rassembleur qu’est la transition énergétique ».

Les clés pour déployer nos énergies dans les filières renouvelables

Après avoir livré une vision de ce que la France peut retirer du développement massif des renouvelables, le second volet du Livre blanc du SER présente une série de 10 mesures transversales et concrètes pour passer à l’action dans le cadre du quinquennat à venir :

01. Un « Fonds social pour le climat » pour accompagner les plus vulnérables et permettre une transition énergétique pour tous.

02. Un « Parcours renouvelable » pour décrocher un emploi dans la transition énergétique.

03. Une « étude d’impact climatique » sous l’autorité du Premier ministre pour une meilleure cohérence des politiques publiques.

04. Une ambition énergétique cohérente avec celle de l’Union Européenne et assise sur une fiscalité allégée pour les énergies renouvelables.

05. Un nouveau programme industriel « France Renouvelables » pour renforcer la souveraineté de la France dans les technologies stratégiques de la transition énergétique.

06. Un pacte « Investir en confiance » pour renouveler les modes de financement des énergies renouvelables.

07. Un programme national de sortie des énergies fossiles dans les secteurs encore dépendants.

08. Un renforcement des ressources humaines et des capacités de pilotage de la politique de développement des énergies renouvelables pour respecter les objectifs fixés.

09. Un programme national d’information sur les énergies renouvelables pour un débat éclairé et fondé sur des faits.

10. Une France exemplaire en Europe et dans le monde pour se positionner comme une nation leader de la transition énergétique.

En complément de ces propositions, près de 50 mesures sectorielles ont été élaborées afin de répondre aux enjeux des 12 filières du renouvelable français et ainsi générer des retombées environnementales et économiques significatives. Côté solaire, les objectifs sont clairs :

• Le solaire photovoltaïque : créer de nouvelles implantations industrielles innovantes pour positionner la France comme un véritable acteur du solaire, crédible en Europe et dans le monde.

• Le solaire thermique : accélérer son développement pour diversifier les solutions de production de chaleur renouvelable, en particulier pour l’industrie et les réseaux de chaleur.

