Onyx Compact : nouvel Ã©clairage 100% solaire

Elégant, épuré et esthétique, Onyx Compact est un nouvel éclairage 100% solaire. Il se distingue avant tout – grâce à sa fiabilité, sa précision, la régulation de sa puissance lumineuse En un mot, son intelligence ! Ce produit innovant se charge à l’énergie solaire et s’adapte à tous les climats, toutes les latitudes, tous les environnements extérieurs. Sans fil et bénéficiant de LEDs nouvelle génération, cet éclairage – 100% solaire – affiche une autonomie garantie de 6H. Concentré de haute technologie, Onyx Compact possède deux atouts maîtres : sa carte électronique et son bloc optique doté de cinq optiques spécifiques. Deux ans de R&D ont été nécessaires à la mise en point de ce produit made in France. Décryptage

Sa carte électronique – intégrant un microprocesseur unique au monde – permet d’adapter l’intensité lumineuse (émettrice) à l’intensité photonique (réceptive). Ce microprocesseur pilote et optimise le fonctionnement des meilleurs capteurs solaires du marché (24% de rendement contre – classiquement – 14 à 15%) et de la batterie. Le bloc optique équipé de cinq optiques distinctes – offre, quant à lui, un éclairage de grande précision. Onyx Compact réunit – aujourd’hui – l’efficacité du filaire aux avantages du solaire Oubliés les soucis de câblage, cette solution LED totalement autonome – s’installe très simplement et fonctionne instantanément. Produit éco-responsable, durable et inimitable Onyx Compact s’affranchit des codes et contraintes actuels en évitant toutes les dépenses liées – habituellement – aux coûts de mise en œuvre ou de consommation d’énergie.

Onyx Compact ne consomme aucun kWh et respecte le bâti – ancien ou contemporain – comme les paysages ! Cette nouvelle référence produit se met – volontiers – en scène au gré des souhaits exprimés par les architectes, les paysagistes, les agenceurs Tant dans un environnement privé que public, il fait office d’éclairage mural (façade de bâtiments tertiaires, culturels ou industriels monuments historiques – demeures classés et propriétés – passerelles), d’éclairage d’espaces (jardins, terrasses, vignobles, allées piétonnes ou pistes cyclables) et d’éclairage d’accentuation (totems, enseignes, arbres, statues, fontaines, mobilier urbain).

