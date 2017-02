AprÃ¨s le rachat de Centrosolar et la crÃ©ation de CSWismar, Pari Group reprend la sociÃ©tÃ© Renusol

La société Renusol, qui bénéficie d’une forte notoriété et d’une part de marché importante développe, depuis plus de 17 ans, des systèmes modulaires pour le montage d’installations solaires au sol et sur tous types de toits. Début décembre 2016, Gibraltar Industries la maison mère américaine de la société allemande Renusol GmbH a annoncé son retrait du marché européen. Elle souhaite, via Renusol America Inc, se concentrer uniquement sur le marché américain et sur les zones non couvertes par Renusol Gmbh, dont le siégé est basé à Cologne.

Ni une, ni deux, Pari Group qui entretenait déjà une collaboration bénéfique avec Renusol, s’est empressé de formaliser un rapprochement en signant fin janvier une déclaration d’intention de reprise. Même si le processus d’acquisition ne s’achèvera qu’au cours du mois de février, les bases et les intentions de Pari Group sont d’ores et déjà clairement établies. En effet, Pari Group s’engage à reprendre l’essentiel de l’actif de Renusol et d’adresser dorénavant tous les clients en Europe, au Moyen Orient et en Afrique. La reprise du nom de Renusol ainsi qu’une partie des salariés du site de Cologne font également partie de leur engagement.

Renusol vient donc, accroitre le nombre de sociétés détenues par Pari Group. A ce jour le groupe compte 20 entreprises à travers l’Europe employant plus de 3000 salariés. Pari Group est un groupe diversifié et non consolidé qui réalise un CA de plus de 500 M €, sur des marchés à forte croissance aussi variés que les énergies renouvelables et vertes, l’efficacité énergétique, la technologie médicale et l’ingénierie plastique. Après le rachat des usines de production de panneaux solaires Centrosolar en 2014, la création de CS Wismar GmbH et l’ouverture de sa filiale CS Wismar France en septembre 2016, Pari Group déroule sa stratégie de croissance.

Ainsi, suite à l’ouverture de la filiale CS Wismar France en septembre 2016, Pari Group poursuit son développement en Europe sur le secteur des énergies renouvelables en reprenant Renusol, constructeur allemand de système de montage pour panneaux solaires. « Nous avons l’intention de conserver tous les clients et fournisseurs de Renusol. Pour cela, ce qui nous parait primordial c’est de poursuivre et de développer la stratégie basée sur l’orientation client qui a forgée la culture et l’histoire de Renusol depuis de nombreuses années » affiche Alexander Kirsch Associé Pari Group. « Pari group et CS Wismar veulent s’inscrire dans la durée et investir dans l’industrie européenne photovoltaïque. Le reprise de Renusol est un nouveau pas très positif et très prometteur » explique Hugues Duplantier, Directeur CS Wismar France.

