Onduleurs solaires : lâ€™UE sâ€™inquiÃ¨tent des risques de cybermanipulation, lâ€™ESMC acquiesce

L’ESMC salue l’attention de l’UE sur la cybersÃ©curitÃ© des onduleurs et appelle Ã des chaÃ®nes d’approvisionnement europÃ©ennes indÃ©pendantes. Pour renforcer ces capacitÃ©s, l’ESMC a mÃªme crÃ©Ã© le Â« Forum des systÃ¨mes de gestion des onduleurs, du stockage et de l’Ã©nergie Â», rÃ©unissant de nombreux fabricants occidentaux, y compris tous les principaux europÃ©ens.

Le Conseil europÃ©en de lâ€™industrie solaire (ESMC) salue la nouvelle doctrine de la sÃ©curitÃ© Ã©conomique de la Commission europÃ©enne Â« Renforcer la sÃ©curitÃ© Ã©conomique de l’UE Â», qui identifie explicitement les onduleurs solaires provenant de fournisseurs chinois comme une dÃ©pendance Ã haut risque en raison de la concentration des fournisseurs, des risques de cybermanipulation et de l’accÃ¨s aux donnÃ©es opÃ©rationnelles liÃ©es au rÃ©seau. La Communication prÃ©voit des Ã©valuations coordonnÃ©es des risques cyber-risques du NIS2 (2026), la certification du Cyber Resilience Act et l’utilisation des critÃ¨res de non-rÃ©silience des prix du Net-Zero Industry Act (NZIA).

Â«Â RÃ©duire massivement les dÃ©pendances et les risques cybernÃ©tiques Â»

L’ESMC soutient fermement ce changement stratÃ©gique de lâ€™UE. Environ 80 % des nouveaux systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques europÃ©ens reposent sur des onduleurs chinois, deux fournisseurs dominant le marchÃ© europÃ©en â€“ crÃ©ant des risques systÃ©miques de cybersÃ©curitÃ©. Des mises Ã jour du firmware ou des logiciels pourraient influencer des millions de systÃ¨mes simultanÃ©ment. Cela pourrait causer de graves dommages au systÃ¨me Ã©lectrique europÃ©en, y compris de grandes coupures de courant. Â« La doctrine de la sÃ©curisation est un signal d’alarme pour les Ã‰tats membres de l’UE : ils doivent dÃ©sormais travailler Ã rÃ©duire massivement les dÃ©pendances et les risques cybernÃ©tiques Â», confie Christoph Podewils, secrÃ©taire gÃ©nÃ©ral de l’ESMC. L’ESMC salue particuliÃ¨rement l’intention de la Commission de Â« soutenir le dÃ©veloppement de fournisseurs de sous-composants critiques de confiance dans l’UE et dans des pays tiers de confiance afin qu’il existe des alternatives viables Â». Cette approche est essentielle pour rÃ©duire les dÃ©pendances structurelles et renforcer la rÃ©silience Ã©nergÃ©tique propre de l’Europe.

Un systÃ¨me europÃ©en d’EnR rÃ©silient nÃ©cessite des technologies europÃ©ennes cybersÃ©curisÃ©es

ESMC rÃ©itÃ¨re que les fabricants europÃ©ens et occidentaux sont toujours Ã la pointe technologique et disposent de la capacitÃ© de production nÃ©cessaire pour rÃ©pondre Ã 100 % de la demande europÃ©enne. L’ESMC appelle aux mesures suivantes :

Ã‰tablir une liste blanche au niveau de l’UE des fournisseurs d’onduleurs fiables, basÃ©e sur les critÃ¨res de cybersÃ©curitÃ© et de risque juridictionnel.

IntÃ©grez cette liste blanche dans NIS2, la boÃ®te Ã outils de la chaÃ®ne d’approvisionnement TIC et les articles 25â€“28 de la NZIA ainsi que dans tous les codes rÃ©seau europÃ©ens pertinents.

Permettre aux Ã‰tats membres de refuser la connexion au rÃ©seau au matÃ©riel des onduleurs aux fournisseurs Ã haut risque.

Appliquer des dispositifs de soutien prÃ©vus par l’article 28 de la NZIA pour encourager des choix d’onduleurs sÃ©curisÃ©s.

Faire appliquer le rÃ¨glement sur les subventions Ã©trangÃ¨res pour contrer les importations subventionnÃ©es distorsives.

L’ESMC est prÃªte Ã soutenir la Commission europÃ©enne, l’ENISA et les Ã‰tats membres dans le dÃ©ploiement du nouveau cadre Ã©conomique et sÃ©curitaire Ã travers la chaÃ®ne de valeur solaire-photovoltaÃ¯que.

Nouveau Â« Forum Onduleur, Stockage et EMS animÃ© par l’ESMC Â»

A ce titre, le nouveau Forum Inverter, Storage and EMS renforce la sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique et l’autonomie stratÃ©gique de l’Europe en promouvant un Ã©cosystÃ¨me rÃ©silient, compÃ©titif et cybersÃ©curisÃ© des fabricants occidentaux d’onduleurs, de stockage et de services de gestion des services mÃ©dicaux d’Ã©lectromagnÃ©tiques. En tant que composants numÃ©riques critiques du systÃ¨me Ã©nergÃ©tique, ces technologies doivent Ãªtre fiables, transparentes et protÃ©gÃ©es des risques techniques et non techniques liÃ©s aux mises Ã jour logicielles et du firmware, aux capacitÃ©s d’accÃ¨s Ã distance et aux dÃ©pendances de la chaÃ®ne d’approvisionnement. En particulier, le Forum souligne que les facteurs de risque non techniques â€“ tels que les structures de gouvernance, la propriÃ©tÃ©, l’influence extÃ©rieure et la fiabilitÃ© globale des entitÃ©s â€“ sont aussi dÃ©cisifs pour la sÃ©curitÃ© que les garanties techniques. Le Forum discute et prÃ©pare les positions du secteur, collabore avec les autoritÃ©s europÃ©ennes et nationales, et contribue aux initiatives en cours de l’UE â€“ notamment la NZIA, la loi sur la cyberrÃ©silience, la loi sur la cybersÃ©curitÃ©, le NIS2 et toutes les mesures pertinentes de sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique â€“ afin de garantir des cadres rÃ©glementaires solides et Ã l’Ã©preuve de l’avenir. Elle prÃ©conise des normes Ã©levÃ©es de cybersÃ©curitÃ©, une technologie sÃ©curisÃ©e dÃ¨s la conception et des chaÃ®nes d’approvisionnement occidentales diversifiÃ©es qui rÃ©duisent la dÃ©pendance Ã une source dominante d’approvisionnement. Le Forum promeut la fiabilitÃ©, la responsabilitÃ© et la fiabilitÃ© Ã long terme des entitÃ©s interagissant avec les infrastructures Ã©nergÃ©tiques critiques europÃ©ennes. Ouvert aux membres de l’ESMC et aux non-membres occidentaux Ã©ligibles, le Forum collabore largement avec les exploitants de rÃ©seau, les agences de sÃ©curitÃ© Ã©nergÃ©tique, les organismes de normalisation et d’autres parties prenantes, et participe activement aux forums de l’UE pour faire progresser la rÃ©silience numÃ©rique et Ã©nergÃ©tique de l’Europe.Les membres fondateurs du forum sont : Enphase Energy, Fronius International, Ingeteam, Kostal, Power Electronics, SMA Solar Technology, SolarEdge, Tesvolt et Vector Energy.