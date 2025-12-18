Le groupe Technique Solaire rÃ©alise une nouvelle levÃ©e de dette junior de 40 Mâ‚¬

Le groupe Technique Solaire annonce la conclusion dâ€™une levÃ©e de dette junior de 40 millions dâ€™euros auprÃ¨s de BNP Paribas Asset Management. Cette opÃ©ration sâ€™inscrit dans la continuitÃ© de la stratÃ©gie de financement du Groupe, visant Ã soutenir la croissance de ses projets solaires en France et Ã lâ€™international.

Cette levÃ©e de dette junior vient complÃ©ter les financements existants et tÃ©moigne de la confiance de BNP Paribas Asset Management dans le modÃ¨le de Technique Solaire. Elle permettra la poursuite de la construction des portefeuilles existants, reprÃ©sentant 392 MWc sur des projets solaires photovoltaÃ¯ques en toitures en France, au sol en Espagne et aux Pays-Bas, ainsi que la centrale flottante de Drakenrijk aux Pays-Bas.

Pour Ã‰douard Dazard, directeur des Investissements, Â« cette levÃ©e de dette junior sâ€™inscrit dans la continuitÃ© de notre stratÃ©gie de financement de projet Ã plusieurs Ã©tages, initiÃ©e il y a quelques annÃ©es. Elle nous offre Ã©galement lâ€™opportunitÃ© de conclure une opÃ©ration avec un nouveau partenaire, BNP Paribas Asset Management, que je remercie chaleureusement pour la qualitÃ© du travail accompli par ses Ã©quipes. Enfin, cette opÃ©ration illustre la soliditÃ© de notre modÃ¨le et la confiance de nos partenaires financiers dans notre capacitÃ© Ã porter la transition Ã©nergÃ©tique. Â»

EncadrÃ©

Les conseillers sur cette opÃ©ration :

Conseil financier : Astris Finance

Conseil juridique : Watson Farley & Williams

Les conseillers des prÃªteurs sur cette opÃ©ration :