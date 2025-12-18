Nouveau rapport IEA PVPS : Â« Impacts opÃ©rationnels et Ã©conomiques des phÃ©nomÃ¨nes mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes sur les centrales PV Â»

L’EA PVPS a publiÃ© un nouveau rapport de la TÃ¢che 13 examinant les impacts opÃ©rationnels et Ã©conomiques des phÃ©nomÃ¨nes mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes sur les centrales photovoltaÃ¯ques. Ã€ mesure que les Ã©vÃ©nements mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes deviennent plus frÃ©quents et sÃ©vÃ¨res, et que la capacitÃ© photovoltaÃ¯que mondiale continue de croÃ®tre rapidement, comprendre et traiter les risques liÃ©s aux conditions mÃ©tÃ©orologiques devient de plus en plus important.



Ce rapport de la TÃ¢che 13, reprÃ©sentant les contributions de chercheurs photovoltaÃ¯ques sur cinq continents, examine sept grandes menaces mÃ©tÃ©orologiques, fournissant des conseils fondÃ©s sur des preuves pour concevoir des systÃ¨mes plus robustes adaptÃ©s aux risques climatiques spÃ©cifiques.Â Il offre un aperÃ§u complet des Ã©vÃ©nements mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes les plus pertinents pour les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques, y compris les cyclones tropicaux, les tempÃªtes convectives et la grÃªle, les chutes de neige, les tempÃªtes de poussiÃ¨re et de sable, les vagues de chaleur, les inondations et les incendies de forÃªt.

Il Ã©value Ã la fois les dommages catastrophiques, tels que la destruction de modules ou de structures de montage, et les dommages sub-catastrophiques qui peuvent ne pas Ãªtre immÃ©diatement visibles mais peuvent entraÃ®ner une dÃ©gradation accÃ©lÃ©rÃ©e des performances au fil du temps.

Bien que le rapport indique que Â« la plupart des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques sont robustes, s’ils sont bien situÃ©s, conÃ§us et entretenus Â», les dÃ©faillances dÃ©crites dans le rapport, ainsi que les leÃ§ons apprises, fournissent une feuille de route pour une rÃ©silience accrue.

Points clÃ©s

La plupart des centrales PV peut survivre Ã la plupart des phÃ©nomÃ¨nes mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes, si elles sont bien situÃ©es, conÃ§ues et entretenues.

Ce rapport prend en compte les Ã©vÃ©nements mÃ©tÃ©orologiques qui 1) ont des impacts Ã court terme et se produisent de faÃ§on sporadique, par exemple les cyclones tropicaux, les tempÃªtes convectives (y compris la grÃªle) et 2) ceux qui ont des impacts Ã plus long terme et tendent Ã Ãªtre rÃ©pÃ©titifs, par exemple la neige, les tempÃªtes de poussiÃ¨re, les vagues de chaleur et les incendies de forÃªt. Du point de vue de l’impact, deux types de dommages peuvent Ãªtre identifiÃ©s dans les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques : aigus et chroniques. L’Ã©valuation des risques pour les centrales photovoltaÃ¯ques de la premiÃ¨re catÃ©gorie est une Ã©tape critique, tandis que l’optimisation de la conception pour les centrales de la seconde est la prioritÃ©. D’un point de vue rÃ©silience et mitigation, la planification du site est essentielle. L’Ã©valuation des risques basÃ©e sur l’examen des donnÃ©es mÃ©tÃ©orologiques historiques et de la probabilitÃ© d’Ã©vÃ©nements mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes futurs pour chaque site est cruciale et doit Ãªtre prise en compte lors de la phase de conception. Une fois le paysage des menaces correctement Ã©valuÃ©, les promoteurs et propriÃ©taires de projets doivent faire des choix Ã©clairÃ©s en matiÃ¨re de conception et d’approvisionnement. Tous les matÃ©riaux et composants structurels doivent Ãªtre conformes aux normes ; L’architecture des modules est aussi importante, c’est-Ã -dire des modules spÃ©cifiquement conÃ§us pour la rÃ©silience Ã la grÃªle. De plus, un ingÃ©nieur indÃ©pendant est fortement encouragÃ© Ã examiner la conception du rack/tracking, y compris le matÃ©riel, par un ingÃ©nieur indÃ©pendant. De plus, les architectes doivent prÃªter une attention particuliÃ¨re au terrain et aux conditions gÃ©ologiques du site proposÃ©. Par exemple, lors de l’installation d’un systÃ¨me photovoltaÃ¯que sur un terrain en pente, la fondation doit inclure des Ã©lÃ©ments pour prÃ©venir les glissements de terrain provoquÃ©s par des cyclones tropicaux ou des inondations.

Les propriÃ©taires et exploitants de sites devraient conserver les documents de mise en service pertinents, en particulier ceux liÃ©s Ã la production d’Ã©nergie, afin d’avoir une base de rÃ©fÃ©rence avec laquelle les performances futures peuvent Ãªtre comparÃ©es. De mÃªme, toutes les images Ã©lectroluminescentes (EL) et infrarouges (IR), ainsi que les enregistrements des inspections visuelles et des mesures I-V, doivent Ãªtre conservÃ©es.

Les donnÃ©es de performance Ã©lectrique sont essentielles pour Ã©valuer les effets des Ã©vÃ©nements mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes et toute accÃ©lÃ©ration rÃ©sultante de la dÃ©gradation du systÃ¨me. CombinÃ©es aux donnÃ©es mÃ©tÃ©orologiques â€” telles que la tempÃ©rature, l’irradiation solaire et la vitesse du vent â€” ces informations forment des sÃ©ries temporelles pouvant aider Ã dÃ©tecter les dommages liÃ©s aux mÃ©tÃ©os. La sensibilisation des propriÃ©taires de sites et des Ã©quipes de maintenance doit augmenter quant Ã l’importance de collecter et de prÃ©server ces donnÃ©es.

Des protocoles robustes d’exploitation et de maintenance (O&M) sont essentiels. Les dÃ©fauts non rÃ©solus aprÃ¨s une exposition Ã la tempÃªte peuvent s’aggraver avec le temps lorsqu’ils sont exposÃ©s Ã des facteurs de stress environnementaux supplÃ©mentaires tels que la chaleur, le vent et l’humiditÃ©. La surveillance continue de la puissance produite par les systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques restaurÃ©s est donc cruciale pour garantir leurs performances et leur fiabilitÃ©. Si une baisse significative de la production d’Ã©lectricitÃ© est dÃ©tectÃ©e, les donnÃ©es collectÃ©es aideront le propriÃ©taire Ã prendre des dÃ©cisions Ã©clairÃ©es concernant les actions ultÃ©rieures, telles que la rÃ©novation du systÃ¨me.

Un entretien proactif est tout aussi important et doit Ãªtre adaptÃ© Ã la probabilitÃ© de risque. Avant un cyclone tropical, par exemple, des tÃ¢ches telles que vÃ©rifier l’Ã©tanchÃ©itÃ© en T des fixations et dÃ©gager les dÃ©bris, qui pourraient devenir aÃ©roportÃ©es, doivent Ãªtre effectuÃ©es Ã l’avance.

Si des dommages causÃ©s par des conditions mÃ©tÃ©orologiques extrÃªmes surviennent, une maintenance corrective doit Ãªtre mise en place dÃ¨s que possible. Les mesures immÃ©diates incluent 1) assurer la sÃ©curitÃ© du site en le dÃ©connectant du rÃ©seau et en ouvrant tous les disjoncteurs ; et 2) la rÃ©alisation d’inspections Ã©lectriques et mÃ©caniques du systÃ¨me photovoltaÃ¯que affectÃ©. Les Ã©quipements endommagÃ©s doivent Ãªtre laissÃ©s en place, en attendant l’inspection de l’assurance ou d’autres inspections liÃ©es aux sinistres, mais tous les modules photovoltaÃ¯ques endommagÃ©s et les composants Ã©lectriques doivent Ãªtre remplacÃ©s avant la rÃ©activation Ã©lectrique.

En consolidant l’expÃ©rience internationale et les meilleures pratiques, le rapport soutient les promoteurs, propriÃ©taires et exploitants photovoltaÃ¯ques dans l’amÃ©lioration de la rÃ©silience et de la fiabilitÃ© Ã long terme des centrales photovoltaÃ¯ques dans des conditions climatiques de plus en plus difficiles.

iea-pvps.org/key-topics/t13-extreme-weather-impacts-power-plants/