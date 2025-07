Boom du stockage en France : un pipeline record pour 2025–2026

Après un semestre 2025 intense, Storio Energy, acteur majeur du stockage d’énergie en B to B, fait le point sur la transition énergétique des industriels électro-intensifs qui s’accélère, portée par une conjoncture énergétique volatile et une chute continue du prix des batteries.

Aujourd’hui, la transition énergétique rime avec stockage avec de plus en plus d’acteurs électro-intensifs qui passent à l’action. A ce titre Storio Energy qui propose une solution clé-en-main de batteries intelligentes pour les industriels a déjà identifié plus de 600 MWh de projets de stockage par batterie d’ici à 2026, répartis sur une cinquantaine de projets, pour un investissement estimé à 120 M€. Cette identification de projets représente à elle-seule la moitié des capacités actuellement déployées en France.

Deux solutions : stand alone ou hybrides avec capteurs photovoltaïques

La technologie de Storio Energy combine le stockage d’électricité avec une plateforme pilotée par IA, permettant de charger les batteries quand les prix sont bas (spot) et de décharger pendant les pics tarifaires. Cette approche permet de réduire jusqu’à 20 % la facture d’électricité, tout en générant des revenus via la stabilisation du réseau. Le retour sur investissement est de 2 à 4 ans pour la plupart des projets, pour une durée de vie de 15 ans. Storio Energy propose deux solutions distinctes : une avec des batteries en conteneurs autonomes qui se charge lorsque le prix du réseau est plus bas, et une autre associée à des installations photovoltaïques, comme le projet avec Baudin Chateauneuf, où la batterie optimise l’autoconsommation solaire. Dans les deux cas, Storio Energy maximise les gains énergétiques grâce à l’IA, tout en apportant une protection contre la volatilité croissante du marché de l’électricité.

Un semestre 2025 sous le signe de la volatilité

Dans son observatoire actualisé du mois de juin des prix de l’électricité sur le marché spot français, Storio Energy observe la vulnérabilité du système face aux aléas climatiques. En effet, si le prix moyen bas était de 22 €/MWh les deux premières semaines de juin, la consommation d’électricité a bondi de 10 % pendant la deuxième moitié du mois de juin, sous l’effet des fortes chaleurs, faisant grimper le prix moyen à 59 €/MWh. La canicule de fin juin a en effet tiré les consommations vers le haut d’environ 10% avec l’usage massif, notamment, de la climatisation. Les centrales à gaz ont été appelées pour couvrir les pics de consommation, représentant jusqu’à 6% du mix électrique français notamment en soirée. Entre janvier et juin 2025, l’écart moyen quotidien entre le prix le plus bas et le plus haut a atteint 98 €/MWh, en hausse de 54 % par rapport au premier semestre 2024.

« La gestion dynamique de l’électricité devient indispensable »

Ce niveau, record en France, dépasse désormais systématiquement le coût d’usage du stockage par batterie (LCOS estimé à 60–80 €/MWh). “La chaleur, la volatilité, les tensions sur le réseau, tout converge vers un même constat : la gestion dynamique de l’électricité devient indispensable. Face à cette tension, les solutions de flexibilité s’imposent. Nos batteries adaptent leur cycle de charge pour consommer en période de surproduction, en milieu d’après-midi dont les prix sont parfois négatifs, et restituer l’électricité le soir. Un double bénéfice : économique et environnemental. On est ravi d’aider nos clients à améliorer leur compétitivité et leur résilience, grâce à nos solutions de stockage clé-en-main ” précise Jean-Yves Stephan, CEO & cofondateur de Storio Energy.

