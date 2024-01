VIDEO : Le salon Open Energies inaugurÃ© par le dÃ©putÃ© Jean-Luc Fugit

Le salon Open Energies vous donne rendez-vous les 23 et 24 janvier 2024 à Eurexpo Lyon France. Nouvel événement dédié aux professionnels de la production d’EnR photovoltaïque, de l’autoconsommation et du pilotage des systèmes énergétiques, Open Energies inaugure sa première édition les 23 et 24 janvier prochains à Eurexpo Lyon. A l’occasion de ce lancement, Open Energies propose à ses visiteurs deux jours d’immersion uniques au cœur des énergies d’avenir. L’inauguration d’ouverture se fera en présence de Jean-Luc Fugit, député de la 11ème circonscription du Rhône, président du Conseil supérieur de l’énergie et vice-président de l’OPECST. Une opportunité de rencontrer, d’échanger, et de réfléchir aux côtés d’acteurs clés du secteur ! www.youtube.com/watch?v=zQM5nBrlUaM