Dix ans aprÃ¨s la signature de lâ€™Accord de Paris, une architecture amplificatrice universelle enchÃ¢ssÃ©e dans la surface des panneaux solaires et pouvant sâ€™intÃ©grer aux murs extÃ©rieurs, toitures et clÃ´tures des bÃ¢timents est dÃ©voilÃ©e : lâ€™IPVF a publiÃ© un avis scientifique sur cette innovation dâ€™optique gÃ©omÃ©trique passive conÃ§ue dans la ville de QuÃ©bec par reflect10, qui augmente la production quotidienne moyenne et qui multiplie par 2,66 la production solaire en pÃ©riode matinale et vespÃ©rale.

Alors que lâ€™Europe traverse une canicule historique et que les rÃ©seaux Ã©lectriques ont Ã©tÃ© mis en alerte, lâ€™IPVF confirme quâ€™une nouvelle architecture photovoltaÃ¯que passive permet de produire davantage dâ€™Ã©nergie propre quand les rÃ©seaux en ont le plus besoin. L’Institut PhotovoltaÃ¯que d’ÃŽle-de-France (IPVF), implantÃ©e Ã Paris-Saclay, a ainsi rendu un avis scientifique officiel fondÃ© sur l’analyse du rapport de l’Institut National d’Optique du Canada (INO/Luqia). Cet avis constitue une Ã©valuation scientifique des performances annoncÃ©es de la technologie de la rÃ©flectricitÃ©, dÃ©veloppÃ©e par reflect10, entreprise de recherche privÃ©e fondÃ©e Ã QuÃ©bec (Canada). Une innovation photovoltaÃ¯que fondÃ©e sur une architecture optique passiveÂ ! Dans son avis, l’IPVF prÃ©cise que la technologie fonctionne dans le rÃ©gime de l’optique gÃ©omÃ©trique, rÃ©gi par les lois de Snell-Descartes. Sur cette base, l’Institut conclut notamment qu’il en rÃ©sulte un gain journalier moyen de l’ordre de 20 % ; un meilleur Ã©talement de la production sur l’ensemble de la journÃ©e ; une densitÃ© de surface photovoltaÃ¯que active supÃ©rieure pour un mÃªme linÃ©aire d’installation ainsi quâ€™un facteur de multiplication de plus de 2 aux pÃ©riodes de faible Ã©lÃ©vation solaire, rÃ©sultat considÃ©rÃ© comme attendu au regard de cette architecture.

Un profil de production adaptÃ© aux besoins des rÃ©seaux Ã©lectriques

L’IPVF souligne Ã©galement que cette architecture modifie favorablement le profil journalier de production Ã©lectrique. En augmentant la production en dÃ©but et en fin de journÃ©e, la technologie pourrait contribuer Ã mieux rÃ©pondre aux pÃ©riodes oÃ¹ la demande Ã©lectrique est la plus Ã©levÃ©e, tout en rÃ©duisant la concentration de la production autour du seul pic solaire de la mi-journÃ©e. Â« La rÃ©flectricitÃ© fonctionne dans le rÃ©gime de lâ€™optique gÃ©omÃ©trique, rÃ©gi par les lois de Snell-Descartes. Il en rÃ©sulte un gain journalier moyen de lâ€™ordre de +20 %, un meilleur Ã©talement de la courbe de production sur la journÃ©e, et une densitÃ© de surface photovoltaÃ¯que supÃ©rieure pour un mÃªme linÃ©aire dâ€™installation. Dans ce contexte, le facteur de multiplication de 2,66 au matin et en fin de journÃ©e est attendu. Le rapport INO-262879 R01 de mars 2026, rÃ©alisÃ© par lâ€™Institut National dâ€™Optique au Canada avec le logiciel Ansys Zemax OpticStudio, est rigoureux et prÃ©sente une analyse claire des gains possibles. La modÃ©lisation indique un ratio de puissance optique collectÃ©e dâ€™environ 1,20 sur une journÃ©e complÃ¨te sous lumiÃ¨re directe, et dâ€™environ 1,19 sous lumiÃ¨re diffuse â€” soit un gain journalier moyen de lâ€™ordre de +20 % et +19 % respectivement, par rapport Ã un panneau plat de mÃªme empreinte. Ces gains, obtenus par une modification architecturale du module sans altÃ©ration de la cellule elle-mÃªme, reprÃ©sentent un Ã©cart significatif par rapport au rythme habituel dâ€™amÃ©lioration de lâ€™industrie Â» prÃ©cise Pere Roca i Cabarrocas, Directeur scientifique de lâ€™IPVF, Directeur de recherche CNRS â€” Ã‰cole Polytechnique, MÃ©daille dâ€™argent du CNRS (2011).

Une progression significative au regard de l’Ã©volution historique du photovoltaÃ¯que

Selon les donnÃ©es rappelÃ©es dans le communiquÃ©, l’efficacitÃ© moyenne des modules photovoltaÃ¯ques en conditions rÃ©elles est passÃ©e d’environ 6 % en 1954 Ã prÃ¨s de 19 % en 2026, soit une progression d’environ 13 points de pourcentage en 72 ans, correspondant Ã un gain moyen de l’ordre de 0,18 point de pourcentage par an. Dans ce contexte, l’IPVF indique que les performances observÃ©es dans le rapport de lâ€™INO (20% en moyenne quotidienne et facteur de multiplication de 2,66 aux pÃ©riodes de faible Ã©lÃ©vation solaire) reprÃ©sentent un Ã©cart significatif par rapport au rythme habituel d’amÃ©lioration du secteur, historiquement centrÃ© sur l’optimisation progressive du rendement intrinsÃ¨que des cellules photovoltaÃ¯ques. L’avis scientifique confirme Ã©galement l’invariance d’Ã©chelle des performances observÃ©es, permettant leur transposition Ã diffÃ©rentes tailles de modules ou d’installationsÂ ; la conformitÃ© de la technologie aux lois de l’optique gÃ©omÃ©trique ainsi quâ€™une amÃ©lioration du rapport production/emprise au sol grÃ¢ce Ã une densitÃ© de surface photovoltaÃ¯que active plus Ã©levÃ©e pour un mÃªme linÃ©aire d’installation. Largement de quoi valider de la transposabilitÃ© industrielleÂ !

EncadrÃ©

Ce quâ€™est la rÃ©flectricitÃ©â€¦

La rÃ©flectricitÃ© est une architecture de module photovoltaÃ¯que qui vise Ã multiplier les rÃ©flexions internes du rayonnement solaire au sein de la surface captrice. En un mot, cette mÃ©thode vise Ã ce que les reflets permettent de produire davantage dâ€™Ã©lectricitÃ©. La rÃ©flectricitÃ© ne modifie en rien la cellule solaire. Elle change la gÃ©omÃ©trie du module : une structure tridimensionnelle qui, selon les lois universelles de lâ€™optique gÃ©omÃ©trique de Snell-Descartes, dÃ©multiplie les rÃ©flexions internes et augmente la probabilitÃ© dâ€™absorption de chaque photon. La rÃ©flectricitÃ© ne crÃ©e pas dâ€™Ã©nergie. Elle capte davantage lâ€™Ã©nergie que les panneaux plats laissaient Ã©chapper. Elle est compatible avec toutes les technologies de cellules existantes â€” PERC, TOPCon, HJT, BC. Chaque amÃ©lioration future des cellules amplifiera les gains de la rÃ©flectricitÃ©.