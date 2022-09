OmbriÃ¨res PV et bornes de recharge : EDF ENR et IZIVIA associent leur savoir-faire et lancent une offre commune

EDF ENR et IZIVIA s’associent pour aider les entreprises, et notamment les Grandes et Moyennes Surfaces (GMS), à accélérer leur transition énergétique dans un contexte où, désormais, près d’une voiture neuve sur cinq vendue sur le territoire est électrique. Les deux acteurs du solaire et de la mobilité électrique proposent une offre commune, combinant des ombrières photovoltaïques à des bornes de recharge, leur permettant de répondre aussi bien à l’évolution des besoins de mobilité de leurs salariés et clients qu’aux nouvelles réglementations. L’offre en détails !

Tandis que le parc de véhicules électrifiés devrait dépasser les 15 millions d’unités dès 2035, EDF ENR et IZIVIA, filiales du groupe EDF parmi les leaders respectivement des marchés du solaire photovoltaïque et de la mobilité électrique, associent leurs savoir-faire pour proposer à toute entreprise avec parkings privés réservés aux salariés ou destinés à ses clients, une solution commune couplant une production locale d’électricité avec des ombrières photovoltaïques et un service de mobilité avec des bornes de recharge connectées.

Production solaire sur site et mobilité bas carbone : une synergie durable

En autoconsommation ou en vente totale, l’offre Ombrières photovoltaïques & bornes de recharge commercialisée par EDF ENR est adaptée aux sites de toute taille et compatible avec tous les types de véhicules électriques. Incluant des bornes de 7 à 22 kW de puissance, l’offre présente de multiples avantages pour les entreprises parmi lesquelles :

• Deux expertises fortes sur le photovoltaïque et sur les infrastructures de recharge au sein d’un même Groupe pour un projet unique, garantissant son efficacité opérationnelle.

• Un confort de stationnement optimal offert aux clients, visiteurs ou collaborateurs de ces entreprises.

• La protection des véhicules contre la chaleur du soleil et les intempéries.

• La valorisation du foncier par la production ou la vente de leur propre électricité verte.

• La garantie du bon fonctionnement des bornes grâce à une équipe d’exploitation réactive et une hotline technique disponible aux utilisateurs 24h/24 & 7j/7.

• Un écosystème complet : fourniture, installation, exploitation, maintenance, supervision, services personnalisés…

• Des économies d’échelle grâce à la mutualisation de l’installation des ombrières et des bornes.

• Un seul interlocuteur EDF ENR, porteur de l’offre Ombrières photovoltaïques & bornes de recharge.

Eligible à la prime Advenir, l’offre Ombrières photovoltaïques & bornes de recharge permet de financer, selon la puissance de la borne, jusqu’à 2 200€ par point de charge pour les parkings privés ouverts au public (grande distribution).

Ombrières photovoltaïques & bornes de recharge : une solution vertueuse et durable pour le Centre E.Leclerc à Avermes, en Auvergne

Avec environ 3 millions de visiteurs chaque année, le Centre E.Leclerc Les Portes de l’Allier est un acteur économique majeur du territoire, grâce à sa situation au cœur d’une zone commerciale de 52 hectares qui regroupe un nombre important d’enseignes et emploie 600 personnes. Afin de s’inscrire dans une démarche de développement durable et couvrir une partie de ses besoins énergétiques, l’hypermarché a mis en fonctionnement 22 000 m² de panneaux solaires en ombrières sur son parking (1 500 places). Une installation de près de 4,2 MWc, soit l’une des plus importantes centrales installées pour le compte d’une grande surface en France, réalisée par EDF ENR et complétée par IZIVIA avec 70 bornes de recharge pour voitures électriques, en partie alimentées par l’électricité produite localement. Jean-Paul Oger, Dirigeant du Centre E.Leclerc Avermes : Nous nous engageons concrètement pour une solution vertueuse et durable répondant à la transition énergétique, permettant une part significative en autoconsommation et la valorisation des espaces non utilisés pour offrir un confort considérable à nos clients. »

Faire de chaque parking, un lieu de production d’électricité verte

« Selon les ambitions de la Loi d’Orientation des Mobilités, les usagers doivent pouvoir recharger leur véhicule électrique partout sans aucune difficulté, et cela même sur leur lieu de travail. Alors qu’on prévoit la fin de la commercialisation des véhicules thermiques neufs en 2035, il est nécessaire d’accélérer le déploiement des bornes de recharge électrique en France », explique Johan Raymond, Directeur Commercial BtoB chez EDF ENR. « Cette nouvelle offre s’inscrit pleinement dans le Plan Solaire et le Plan Mobilité Électrique du groupe. Par ailleurs, en associant ombrière photovoltaïque et infrastructure de recharge de véhicule électrique, elle représente l’opportunité unique de se mettre en conformité avec la réglementation tout en valorisant des fonciers souventsousexploités. Le déploiement de bornes de recharge est un enjeu majeur pour développer la mobilité électrique sur le territoire et les entreprises sont un trait d’union naturel dans la construction d’un maillage national de proximité. »

« Le déploiement d’infrastructures de charge pour véhicules électriques commence à profiter en France d’une belle dynamique avec, au 31 juillet 2022, 66 960 points de recharge ouverts au public sur le territoire pour près d’un million de véhicules électriques et hybrides rechargeables en circulation, selon l’association Avere-France. » complète Nicolas Poirier, Directeur Commercial chez IZIVIA. « Accélérer leur accessibilité sur le territoire et améliorer l’expérience offerte aux clients et collaborateurs sont des composantes essentielles de l’électromobilité. Les entreprises, les enseignes de la grande distribution comme les professionnels de l’immobilier collectif ont un rôle important à jouer pour démocratiser la mobilité électrique partout et pour tous. »

Encadré

Chiffres clés du Centre E.Leclerc à Avermes

• 22 000 m² de panneaux installés, 4 600 modules

• 4,2 MWc de puissance installée, 4,8 GW de production annuelle, soit 90 tonnes d’émissions de CO2 évitées

• 1 000 foyers alimentés par la production totale du E.Leclerc les Portes de l’Allier (hors chauffage)

• 70 bornes de recharges installées : 45 bornes de 7 kW (pour une recharge de 50 km en 1 heure par exemple) et 24 bornes d’une puissance de 22 kW pour une recharge trois fois plus rapide.