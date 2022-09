AccÃ©lÃ©ration et changement dâ€™Ã©chelle au cÅ“ur de la 5e UniversitÃ© de lâ€™autoconsommation PV

Alors que la crise énergétique européenne fait s’envoler le montant des factures d’électricité des entreprises et des collectivités, que les français subissent également cette inflation, l’autoconsommation d’électricité solaire est la solution immédiatement déployable partout en France, pour bénéficier durablement d’une électricité économique et écologique, produite au plus près des besoins.

L’autoconsommation photovoltaïque est un amortisseur d’inflation dont le gouvernement doit se saisir, en facilitant son déploiement partout et pour tous. A l’occasion de la 5e Université dédiée à l’autoconsommation photovoltaïque organisée par ENERPLAN et ses partenaires les 20 & 21 septembre prochain à Paris, le syndicat des professionnels de l’énergie solaire dévoilera son Plan National pour l’Autoconsommation Photovoltaïque. Ces propositions visent à améliorer la résilience des entreprises, des collectivités et des particuliers par une stabilisation de leur budget électricité, grâce au déploiement massif et rapide de circuits courts d’électricité solaire partout en France.

« L’autoconsommation PV comme un service »

Ces deux jours, permettront également d’éclairer les dynamiques du marché de l’autoconsommation PV en France, le cadre européen de REPowerEU qui nous demande d’accélérer son développement, les bénéfices à tirer de son couplage au service de l’électromobilité et ceux que l’on peut attendre des communautés locales d’énergie. Les enjeux de la flexibilité, du stockage et du pilotage seront également adressés, ainsi que le développement de « l’autoconsommation PV comme un service » afin d’en bénéficier sans investir directement pour des économies dès la mise en service.

L’Espagne, un exemple inspirant

« Si nous subissons une énorme crise de l’énergie, nous avons un atout majeur à mobiliser pour y répondre, c’est l’autoconsommation d’énergie solaire. L’Espagne nous montre qu’en 2 ans, avec une stratégie nationale adaptée qui a fait de l’autoconsommation photovoltaïque une priorité nationale, elle aura ainsi 3 GW de PV en autoconsommation installés d’ici la fin 2022. C’est un exemple inspirant pour la réussite que l’on souhaite pour notre plan national français. La France doit également se donner les moyens de viser cette ambition » déclare Laetitia Brottier, vice-présidente d’ENERPLAN.

