OmbriÃ¨res photovoltaÃ¯ques : une premiÃ¨re sur un quartier rÃ©sidentiel

En présence de Guy Lauret, Maire de Vendargues, de nombreux élus de la commune, d’Hussein Bourgi, Sénateur de l’Hérault, et des équipes de GGL et Urbasolar ont été inaugurées le 20 novembre dernier, les ombrières solaires du parking du quartier résidentiel l’Eden à Vendargues. Une démarche innovante !

Engagée dans la mise en œuvre d’un programme d’actions pour le développement durable au XXIème siècle dit Agenda 21, la commune de Vendargues a soutenu cette initiative en faveur de la transition énergétique, portée par le groupe GGL. Véritable innovation réalisée par l’aménageur GGL, cette centrale photovoltaïque est la première en France à être installée au sein d’un quartier résidentiel. Cette action concrète s’inscrit pleinement dans l’objectif zéro Carbone du groupe GGL.

En lien les nouveaux usages de mobilité et d’habitat

Equipée de panneaux photovoltaïques de fabrication française à faible impact carbone, la centrale photovoltaïque développe une puissance de 285 kWc et produira annuellement plus de 390 MWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’électricité de 100 foyers. Acteur incontournable du solaire photovoltaïque, le groupe Urbasolar a réalisé la conception et la construction de cet équipement et en assurera l’exploitation depuis son centre de monitoring de Montpellier. L’implantation d’ombrières photovoltaïques à l’échelle d’un quartier résidentiel n’avait jamais été réalisée jusqu’à ce jour et offre ainsi de nombreux atouts :

· Une contribution à l’amélioration du bilan carbone de la commune de Vendargues, grâce à la production et la consommation d’une électricité verte produite localement. Elle participe ainsi aux objectifs de la Loi pour la Transition Energétique pour la Croissance Verte de réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre à 2030.

· Un confort accru pour les visiteurs grâce aux 100 places de stationnement ombragées

· Des perspectives d’innovation en matière d’énergie propre, en lien avec les nouveaux usages de mobilité et d’habitat.

Réduire l’empreinte carbone de Vendargues

Apportant la preuve concrète de la démarche RSE du groupe GGL sur ses projets d’aménagement urbain, cette installation augure d’une nouvelle ère pour la production d’énergie électrique décentralisée au plus près des lieux de consommation. S’appuyant sur son savoir-faire en matière d’énergie propre, l’objectif pour le groupe est de créer d’ici peu, des quartiers bas-carbone à énergie positive. « Lorsque ce projet de couverture photovoltaïque d’un parking nous a été proposé il a été bien évidemment accepté, au vu des nombreux avantages induits et expliqués ci-dessus. Mais pas que. Il ouvre en effet la voie à d’autres projets de la commune pour couvrir une partie de notre boulodrome, de la toiture du gymnase ou des services techniques. Il nous permet d’aborder un des enjeux environnementaux majeurs à savoir celui de l’énergie décarbonée.

Dans le cadre de notre Agenda 2030, il s’inscrit pleinement dans cet enjeu de réduire autant que faire se peut l’empreinte carbone de Vendargues.

Et de valoriser quelque part cette idée de circuit court, même au niveau de la production énergétique. Et nous sommes très heureux une nouvelle fois d’être à la pointe de l’innovation dans un projet urbain résidentiel et espérons-le d’avoir valeur d’exemple » confié Guy Lauret, le maire de la commune.