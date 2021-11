Financement de la transition Ã©nergÃ©tique : alliance stratÃ©gique entre le groupe 123 IM et Lendosphere

Le groupe 123 IM annonce une prise de participation majoritaire au capital de Lendosphere, un leader du financement participatif des énergies renouvelables. La consolidation se poursuit dans le domaine des EnR !

Le groupe 123 IM, acteur de référence de l’investissement non coté et de l’immobilier, à destination de la clientèle patrimoniale et institutionnelle, et Lendosphere, plateforme leader du financement participatif en dette et equity pour les énergies renouvelables, unissent leurs expertises pour accélérer leurs engagements dans le secteur de la transition énergétique.

Des leviers d’accélération

Dans le cadre de ce rapprochement, Lendosphere apportera au groupe 123 IM sa connaissance fine du secteur et des besoins en financement de ses acteurs. De son côté, le groupe 123 IM ouvrira à Lendosphere son réseau établi d’investisseurs institutionnels et privés, ainsi que sa capacité à investir en fonds propres. Pour Xavier Anthonioz, président d’123 IM : « Par ce rapprochement, nous renforçons notre offre de produits d’investissement responsables et à impact tout en accélérant la digitalisation de nos services, ce qui répond aux aspirations de nos clients et partenaires. Après avoir investi 300 M€ dans les énergies renouvelables, nous sommes heureux de consolider avec l’équipe de Lendosphere nos savoir-faire, et d’apporter – au travers de notre propre capacité d’investissement – des leviers d’accélération qui répondent aux besoins de financement croissants du secteur et aux attentes des investisseurs privés. Ce marché est stratégique par son développement rapide, la qualité des actifs et des entreprises qui le composent, sa résilience et la diversification qu’il ouvre pour nos clients et partenaires. En tant qu’acteur engagé et signataire des Principes pour l’Investissement Responsable des Nations Unies, nous voyons également cette alliance comme une étape concrète dans notre volonté de contribuer à l’atteinte des objectifs climatiques. »

Une nouvelle dimension au service des porteurs de projet

Pour Laure Verhaeghe et Amaury Blais, fondateurs de Lendosphere : « L’alliance avec 123 IM donne une accélération inédite à notre modèle concret de finance verte grâce aux multiples synergies opérationnelles de nos structures. Indépendant et dirigé par des entrepreneurs, 123 IM partage notre expertise du marché des énergies renouvelables et notre agilité d’exécution. C’est le partenaire idéal pour accompagner, avec efficacité, nos ambitions de croissance sur un marché dynamique, tiré par la relance économique et l’urgence environnementale. Nous construisons avec 123 IM un acteur d’une nouvelle dimension au service des porteurs de projet et des investisseurs, pour flécher massivement et en transparence les placements des Français vers les projets qui répondent aux enjeux cruciaux du 21ème siècle. »