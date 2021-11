Urban Solar Energy obtient un score global de 87/100 Ã  lâ€™Ã©valuation RSE de Genâ€™Ã©thic

Urban Solar Energy, acteur indépendant de l’électricité 100% renouvelable, éthique et locale, développe à travers ses clients ou pour son propre compte des projets urbains de centrale photovoltaïque en autoconsommation individuelle ou collective. L’entreprise basée à Villeurbanne (69) place l’impact social et environnemental au cœur de son modèle d’entreprise. Après avoir fait évaluer ses pratiques RSE sur un panel de plus de 90 indicateurs, Urban Solar Energy obtient une note globale de 87/100, ce qui la positionne dans le top 1% des entreprises les plus durables en France.

Gen’éthic, première notation développement durable entièrement transparente

Gen’éthic développe un système de notation qui permet d’évaluer la durabilité des entreprises sur la base de 90 indicateurs, et d’accéder en toute transparence aux résultats détaillés des évaluations. Les entreprises obtiennent une note globale, qui se décline en 5 domaines (écologie, social, économie, gouvernance & métier) et 21 sous-domaines (énergie, conditions de travail, mécénat, etc). Le score obtenu permet ensuite de situer l’entreprise dans son secteur d’activité et d’analyser son positionnement par rapport à l’ensemble des entreprises françaises. À la différence des Labels, souvent critiqués pour leur opacité, Gen’éthic propose une véritable transparence en matière d’engagement : les évaluations détaillées des entreprises sont publiquement accessibles sur sa plateforme web.

Urban Solar Energy dans le top 1% des entreprises françaises les plus durables

Avec une note globale de 87/100, Urban Solar Energy se situe sensiblement au-dessus de la note moyenne Gen’éthic® (obtenue sur un échantillon de 350 entreprises), qui est de 69/100. Ses principaux points forts résident dans son égalité salariale, ses conditions de travail, ses pratiques en matière de mécénat, ses spécificités métier ou encore sa transparence à l’égard de ses parties prenantes. Mesurer pour mieux progresser Gen’éthic permet non seulement aux entreprises de mesurer leur engagement, mais également de progresser et de suivre leur évolution dans le temps, via un espace en ligne. L’évaluation permet à l’entreprise d’identifier ses principaux points forts et ses axes d’amélioration prioritaires. Bien qu’Urban Solar Energy en soit déjà à un stade particulièrement avancé en matière d’impact social et écologique, l’entreprise poursuit ses efforts et s’inscrit dans une logique d’amélioration continue de ses pratiques.