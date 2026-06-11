Antimatter et CloudGrid sâ€™unissent pour une IA plus durable et plus souveraine, Urbasolar en partenaire solaire

Le leader des nÃ©oclouds Antimatter annonce un contrat historique de 580 millions d’euros, soit 280 unitÃ©s Policlouds, avec CloudGrid Energy pour accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement d’infrastructures IA durables en Europe. Ce dÃ©ploiement va permettre la croissance durable de l’utilisation des modÃ¨les open source IA les rendant accessibles au plus grand nombre et sans infÃ©rence extra-europÃ©enne.

Cet accord signÃ© entre Antimatter et CloudGrid vise Ã accÃ©lÃ©rer le dÃ©ploiement de capacitÃ©s de calcul distribuÃ©es, alimentÃ©es par des Ã©nergies renouvelables, et adaptÃ©es aux besoins croissants de lâ€™intelligence artificielle. Seize sites ont d’ores et dÃ©jÃ Ã©tÃ© sÃ©curisÃ©s en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne et en SuÃ¨de. Ã€ terme, le dÃ©ploiement de 280 unitÃ©s permettra de mettre Ã disposition 29 000 GPU (processeurs graphiques pour IA) et 2 000 000 de vCPU (unitÃ©s virtuelles de calcul comme machines virtuelles), pour une capacitÃ© Ã©nergÃ©tique totale de 35 MW.

Â«Â Nous mettons en place une infrastructure de calcul distribuÃ©e lÃ oÃ¹ l’Ã©nergie renouvelable est produite et connectÃ©e, en circuit court, et localisÃ©eÂ Â»

DÃ©ployÃ©e en seulement 18 mois, cette infrastructure donnera enfin aux entreprises europÃ©ennes lâ€™accÃ¨s Ã une infrastructure de calcul de haute performance abordable, et souverains, jusqu’ici rÃ©servÃ©e aux plus grands acteurs mondiaux du numÃ©rique, pour dÃ©velopper et exploiter des modÃ¨les d’intelligence artificielle open source tels que Mistral, Nemo, ou Magistral. Dans le cadre de cet accord, CloudGrid Energy pilote le dÃ©veloppement, le financement et l’exploitation des projets d’implantation d’unitÃ©s Policloud sur des sites disposant d’une Ã©nergie verte et Ã prix compÃ©titif, d’un foncier maÃ®trisÃ© et d’un raccordement Ã©lectrique existant. Â« La souverainetÃ© numÃ©rique europÃ©enne ne se dÃ©crÃ¨te pas, elle se construit site par site. Avec CloudGrid Energy, nous mettons en place une infrastructure de calcul distribuÃ©e lÃ oÃ¹ l’Ã©nergie renouvelable est produite et connectÃ©e, en circuit court, et localisÃ©e. Notre approche accÃ©lÃ¨re considÃ©rablement lâ€™accÃ¨s des PME, des startups et des entrepreneurs europÃ©ens aux moyens de dÃ©velopper leurs solutions d’intelligence artificielle souveraines permettant lâ€™accomplissement de notre mission de rendre lâ€™IA accessible au plus grand nombre Â» prÃ©cise David GurlÃ©, fondateur et CEO d’Antimatter et de Policloud.

Urbasolar, acteur solaire du projet

Ces sites comprennent principalement des centrales d’Ã©nergies renouvelables – centrales photovoltaÃ¯ques, parcs Ã©oliens, centrales biomasse – ainsi que des infrastructures de recharge pour vÃ©hicules Ã©lectriques. Parmi les partenaires de dÃ©ploiement figure notamment Urbasolar, l’un des principaux producteurs indÃ©pendants d’Ã©nergie photovoltaÃ¯que en Europe, qui met Ã disposition son portefeuille de centrales solaires et rÃ©alise les implantations, ainsi que les dÃ©marches d’autorisation et de raccordement nÃ©cessaires. Â« Ce partenariat illustre la convergence croissante entre la transition Ã©nergÃ©tique et la transition numÃ©rique. En accueillant des infrastructures de calcul Ã proximitÃ© de nos centrales photovoltaÃ¯ques, nous contribuons Ã valoriser une Ã©nergie renouvelable locale tout en soutenant le dÃ©veloppement d’une capacitÃ© numÃ©rique europÃ©enne compÃ©titive et dÃ©carbonÃ©e Â» se rÃ©jouit Antoine Millioud, PrÃ©sident, Urbasolar. Le partenariat avec Urbasolar contribue substantiellement au dÃ©veloppement du portefeuille europÃ©en dâ€™Antimatter, qui comprend Ã©galement des projets dÃ©veloppÃ©s avec d’autres producteurs d’Ã©nergies renouvelables et opÃ©rateurs d’infrastructures Ã©nergÃ©tiques dÃ©carbonÃ©es. La premiÃ¨re unitÃ© est en service sur le site de Bonne Voisine, dans l’Aube, en France.

Une rÃ©ponse Ã la forte croissance de la demande de calcul pour l’IA

Ce contrat-cadre s’inscrit dans un contexte oÃ¹ la capacitÃ© disponible des hyperscalers est massivement sous-tension : Microsoft fait Ã©tat d’environ 80 milliards de dollars de contrats Azure non honorÃ©s, principalement par manque d’accÃ¨s Ã l’Ã©nergie. Selon Deloitte, l’infÃ©rence reprÃ©sentera environ deux tiers de la demande mondiale en calcul d’IA en 2026, contre un tiers en 2023. La consommation Ã©lectrique des datacenters devrait par ailleurs doubler entre 2022 et 2026 selon l’Agence internationale de l’Ã©nergie. Le modÃ¨le Policloud, fondÃ© sur un calcul distribuÃ© dÃ©ployÃ© au plus prÃ¨s de la production d’Ã©nergie, offre des gains mesurables en termes de latence, de rÃ©silience et de coÃ»t d’exploitation par rapport aux architectures hyperscale traditionnelles, tout en garantissant une alimentation Ã©nergÃ©tique dÃ©carbonÃ©e et locale. Chaque unitÃ© Policloud est un module de calcul de haute performance et interconnectÃ© au rÃ©seau distribuÃ© Poligrid1. DÃ©ployable sur site en quelques mois, il intÃ¨gre des GPU et CPU (unitÃ© centrale de traitement) haute performance, des capacitÃ©s de stockage, un systÃ¨me de refroidissement sans consommation d’eau et une connectivitÃ© trÃ¨s haut dÃ©bit. Son architecture modulaire et portable permet une montÃ©e en charge progressive et une maintenance locale, sans les contraintes liÃ©es aux centres de donnÃ©es traditionnels et en occupant trÃ¨s peu dâ€™espace donc avec un coÃ»t de foncier limitÃ©.

Une infrastructure pour les entreprises europÃ©ennes de l’IA

Cette capacitÃ© de calcul sâ€™adresse en prioritÃ© aux PME, startups et entrepreneurs europÃ©ens, aujourd’hui confrontÃ©s Ã des coÃ»ts d’infÃ©rence Ã©levÃ©s et Ã une dÃ©pendance croissante aux infrastructures des hyperscalers et nÃ©oclouds non europÃ©ens. En proposant une offre souveraine, dÃ©carbonÃ©e, accessible et compÃ©titive, Policloud et CloudGrid Energy entendent contribuer Ã l’Ã©mergence d’une nouvelle gÃ©nÃ©ration d’acteurs europÃ©ens dÃ©veloppant des applications d’intelligence artificielle sur le continent europÃ©en. Une solution soutenue par la puissance publique INRIA, l’institut national de recherche en sciences et technologies du numÃ©rique, est investisseur du groupe Antimatter Ã travers Inria Studio. Aux cÃ´tÃ©s de Hivenet, autre sociÃ©tÃ© du groupe, lâ€™institut mÃ¨ne Ã©galement des travaux de recherche communs sur le calcul distribuÃ© et l’efficacitÃ© Ã©nergÃ©tique. Le modÃ¨le de calcul distribuÃ© dÃ©ployÃ© par Policloud est issu de cette collaboration Ã©troite entre Hivenet et INRIA. Cette technologie bÃ©nÃ©ficie du label Deep Tech, qui distingue les innovations issues de la recherche franÃ§aise Ã fort potentiel industriel. Soutenu par BPI France, le groupe Antimatter compte Ã©galement parmi ses investisseurs One Ragtime, fonds d’investissement franÃ§ais de la tech europÃ©enne. Â« Nous avons investi dÃ¨s la creation dans les entreprises du groupe Antimatter en pariant que la souverainetÃ© numÃ©rique europÃ©enne se construirait par l’industrialisation de technologies issues de la recherche franÃ§aise. Le contrat signÃ© avec CloudGrid Energy en est la dÃ©monstration concrÃ¨te : une technologie deep tech dÃ©veloppÃ©e en collaboration avec INRIA, dÃ©ployÃ©e Ã l’Ã©chelle europÃ©enne, au service des entreprises du continent Â» ajoute StÃ©phanie Hospital, Fondatrice et CEO, One Ragtime.

Â« L’Europe dispose d’un formidable potentiel de renouvelables, encore sous-exploitÃ©, pour rÃ©pondre aux besoins de l’Ã©conomie numÃ©riqueÂ Â»

La signature du contrat-cadre entre Policloud et CloudGrid Energy concrÃ©tise cette vision commune dâ€™une infrastructure de calcul europÃ©enne souveraine faisant passer ces innovations de la recherche Ã un dÃ©ploiement industriel Ã grande Ã©chelle. Et Eric Reisse, PrÃ©sident de CloudGrid Energy de conclureÂ : Â« L’Europe dispose d’un formidable potentiel de renouvelables, encore sous-exploitÃ©, pour rÃ©pondre aux besoins de l’Ã©conomie numÃ©rique. La signature de ce contrat-cadre avec Policloud est une Ã©tape fondatrice pour CloudGrid Energy : elle concrÃ©tise notre stratÃ©gie de dÃ©ploiement d’unitÃ©s d’infrastructure numÃ©rique directement sur des sites ENR ou de recharge Ã©lectrique, partout en Europe. Notre ambition est de bÃ¢tir un rÃ©seau europÃ©en de calcul souverain, site par site, en partenariat Ã©troit avec les producteurs d’Ã©nergie. Â»

1Les unitÃ©s Policloud peuvent s’interconnecter pour former un centre de donnÃ©es virtuel mondial rÃ©silient en utilisant la plateforme d’exploitation distribuÃ©e de Hivenet. Les organisations conservent la pleine propriÃ©tÃ© de leurs donnÃ©es. Elles peuvent choisir de rejoindre Poligrid ou de crÃ©er un rÃ©seau privÃ© propriÃ©taire