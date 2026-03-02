Boliden Somincor, EDP et Greenvolt dÃ©veloppent la plus grande centrale solaire en autoconsommation du Portugal

Castro Verde accueillera une nouvelle centrale solaire de 49 MWc, installÃ©e sur un terrain adjacent Ã la mine de Neves-Corvo. Ce projet, inÃ©dit par son ampleur au Portugal, renforcera significativement lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique de Boliden Somincor et sa maÃ®trise de sa consommation. Il sâ€™agit de la plus grande unitÃ© de production dÃ©centralisÃ©e dâ€™Ã©nergie solaire jamais dÃ©veloppÃ©e dans le pays.

Boliden Somincor, EDP et le groupe Greenvolt ont conclu un partenariat pour installer une UnitÃ© de Production pour lâ€™Autoconsommation (UPAC) Ã proximitÃ© de la mine de Neves-Corvo, Ã Castro Verde. Cette centrale solaire distribuÃ©e, situÃ©e sur lâ€™un des plus grands sites miniers de zinc en Europe, affichera une puissance installÃ©e de 49 MWc. Â« Ce projet reprÃ©sente un investissement majeur pour transformer nos opÃ©rations et en rÃ©duire lâ€™impact environnemental. Le parc solaire couvrira un tiers de notre consommation annuelle totale et rÃ©duira drastiquement nos Ã©missions de COâ‚‚. En tant que principal employeur du Baixo Alentejo, nous avons une responsabilitÃ© accrue envers notre communautÃ© locale. Ce jalon essentiel sur la voie de la neutralitÃ© carbone est rendu possible grÃ¢ce Ã nos partenaires EDP et Greenvolt Â» souligne Gunnar NystrÃ¶m, Managing Director de Boliden Somincor.

Plus de 41 000 tonnes de COâ‚‚ Ã©vitÃ©es par an

La nouvelle installation rÃ©duira la dÃ©pendance de lâ€™entreprise au rÃ©seau Ã©lectrique national, amÃ©liorera la prÃ©visibilitÃ© des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques et permettra dâ€™Ã©viter plus de 41 000 tonnes de COâ‚‚ par an, contribuant directement aux objectifs de dÃ©carbonation de Boliden Somincor. ImplantÃ© sur le domaine de Herdade de Neves da GraÃ§a, dans une zone appartenant dÃ©jÃ Ã Boliden Somincor et intÃ©grÃ©e dans la concession miniÃ¨re, le projet couvrira environ 55 hectares. Il sâ€™agit du plus grand projet solaire en autoconsommation jamais rÃ©alisÃ© au Portugal, dÃ©veloppÃ© en partenariat avec EDP Comercial et Greenvolt Next. Â« La transition Ã©nergÃ©tique exige le dÃ©veloppement de projets renouvelables de toutes tailles, tirant parti des ressources disponibles pour transformer le pays. Notre mission est dâ€™accompagner la dÃ©carbonation de tous les secteurs Ã©conomiques et des territoires oÃ¹ nous opÃ©rons. Ce partenariat avec Boliden Somincor, pour construire le plus grand projet solaire dÃ©centralisÃ© dâ€™autoconsommation au Portugal, est une fiertÃ© pour EDP et dÃ©montre que tous les secteurs peuvent contribuer Ã un systÃ¨me Ã©nergÃ©tique plus efficace, sÃ»r et rÃ©silient Â» prÃ©cise Vera Pinto Pereira, membre du ComitÃ© exÃ©cutif dâ€™EDP.

Un projet structurant pour la rÃ©gion

Une fois opÃ©rationnelle, la centrale produira prÃ¨s de 100 GWh dâ€™Ã©nergie par an, renforÃ§ant lâ€™indÃ©pendance Ã©nergÃ©tique de lâ€™entreprise, sa rÃ©silience opÃ©rationnelle et sa capacitÃ© Ã maÃ®triser sa consommation. Inscrit dans le plan de dÃ©carbonation de Boliden Somincor, le projet sera achevÃ© au second semestre 2026 et comprend la construction de lâ€™UPAC ainsi que lâ€™extension de la sous-station Ã©lectrique qui alimente la mine. Â« Lâ€™ampleur inÃ©dite de ce projet permettra Ã Boliden Somincor dâ€™avancer concrÃ¨tement dans la dÃ©carbonation de ses opÃ©rations. Câ€™est un exemple pour un secteur stratÃ©gique au niveau national et une source dâ€™inspiration pour dâ€™autres. Il prouve quâ€™adopter des solutions durables et efficaces, qui renforcent la compÃ©titivitÃ© grÃ¢ce Ã des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques plus faibles, est non seulement possible mais accessible Â» ajoute JoÃ£o Manso Neto, CEO du groupe Greenvolt. DÃ©veloppÃ© depuis plus dâ€™un an par Boliden Somincor, EDP et Greenvolt Next, le projet mobilisera prÃ¨s de 200 personnes durant sa construction, contribuant ainsi Ã lâ€™emploi local et au dynamisme du secteur Ã©nergÃ©tique. Une fois en service, la centrale sera exploitÃ©e par EDP pendant 12 ans, permettant de rÃ©duire lâ€™exposition de la mine Ã la volatilitÃ© des prix de lâ€™Ã©nergie et renforÃ§ant la sÃ©curitÃ© dâ€™approvisionnement rÃ©gionale et nationale.