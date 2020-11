Olenergies, spÃ©cialiste des batteries nouvelle gÃ©nÃ©ration, laurÃ©at du Â« Plan de relance industrie Â»

L’entreprise, fer de lance des batteries nouvelle génération, va développer sa capacité industrielle batteries lithium de pointe en Ile-de-France par la création d’une usine 4.0 à énergie positive en Ile-de-France. Tour du propriétaire !

Dans le cadre de l’acte I de son Plan de relance économique, écologique et solidaire, qui fait de la relance de l’industrie un enjeu prioritaire, la Région Ile-de-France a choisi le projet d’industrialisation d’Olenergies parmi plusieurs centaines de dossiers déposés. Olenergies va ainsi bénéficier d’une subvention significative pour accélérer la mise en place d’une usine dernière génération créatrice d’emplois en Est Île-de-France.

Une usine pilote 4.0 à énergie positive

Cette usine de 1000m² sera éco-performante grâce à la production et au stockage sur site d’énergies renouvelables, devenant un bâtiment à énergie positive. Elle sera un véritable démonstrateur du savoir-faire d’Olenergies dans le secteur stratégique de la transition énergétique de l’industrie. Le concept d’usine est fortement innovant : modulaire, les équipements de production sont digitalisés et automatisés.

Des emplois en France au bénéfice de la souveraineté énergétique

L’objectif d’Olenergies est de développer une capacité industrielle en Île-de-France pour augmenter significativement la production de batteries innovantes produites en France, dans des délais courts et en quantité, afin de concurrencer le marché asiatique. L’outil industriel aura une capacité de production de 100kWh/j dès 2021 puis atteindra rapidement sa production nominale de

1MWh/j soit un conteneur de batteries de 12 mètres de long équivalent stockage d’une consommation horaire de 750 foyers. Ce projet permettra la création nette d’une trentaine d’emplois qualifiés, avec un objectif affirmé de parité et d’emploi local. Cette nouvelle étape du développement d’Olenergies, Entreprise Sociale et Solidaire, a vocation à apporter des solutions concrètes pour accélérer la Transition Écologique et Solidaire du territoire.

Des batteries intelligentes pour la Transition Énergétique et le secteur médical

Cette usine pilote va compléter significativement la capacité de production d’Olenergies pour permettre d’alimenter les marchés où l’entreprise est déjà présente et en particulier l’électrification du secteur maritime, la gestion de l’intermittence des énergies renouvelables et le développement de solutions pour les réseaux électriques intelligents : smart city et smart grids. Olenergies s’appuiera également sur cette usine pour développer une gamme de batteries innovantes dédiées au secteur de la santé. Il s’agit de batteries pour les équipements médicaux intégrant une surveillance à distance et des systèmes de stockage capacitifs permettant d’assurer la continuité de l’alimentation électrique au sein des établissements de santé (obligation légale), remplaçant les groupes diesel et systèmes au plomb pour plus de sûreté et d’éco-responsabilité. L’ensemble de ces batteries seront supervisées en continu via la plateforme digitale d’Olenergies permettant le pilotage des flux d’énergie garantissant la continuité de service et une maintenance prédictive basée sur des techniques de machine-learning.

les choix définitifs ne sont pas encore tranchés, nous sommes en phase de rédaction du cahier des charges et de bouclage du plan financier.

Encadré

Le futur potentiel solaire du site

“Nous sommes en train de sélectionner parmi les différentes offres disponibles sur le marché de la Seine St Denis l’emplacement qui nous permettra de maximiser la production solaire sur une surface d’au moins 1 000m². On peut donc espérer avoir près de 150kWc, totalement en autoconsommation, le stockage étant assuré par nos batteries et l’optimisation de l’installation d’autoconsommation par notre plateforme digitale OlenPeps pilotant à la fois les batteries, le productible et la consommation des machines et installations via pilotage d’IoT” précise Patrick Groff, secrétaire général d’Olenergies.