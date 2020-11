Eaton lance une campagne de recrutement pour accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique dans le secteur du bÃ¢timent

Eaton, spécialiste de la gestion de l’énergie, annonce un plan d’investissement majeur et une croissance axée sur la transition énergétique dans le secteur du bâtiment. L’entreprise prévoit de recruter plus de 300 personnes d’ici 2025 dont 50 immédiatement en Europe en vue d’accélérer la construction d’un avenir plus durable alimenté par une énergie propre.

Les emplois verts dans le monde de l’énergie sont en pleine dynamique. Eaton annonce ainsi le recrutement de 300 personnes d’ici 2025. Pour encourager cette initiative, Eaton prévoit de recruter immédiatement 50 collaborateurs et collaboratrices. Cette campagne de recrutement s’étendra à tous les pays de la région EMEA, dont la République tchèque, la France, l’Allemagne, la Hongrie, les Pays-Bas, la Norvège, la Suisse et le Royaume-Uni. Eaton recherche des candidat(es) ayant une expérience très variée, notamment des compétences en ingénierie et en électronique de puissance, des compétences informatiques et logicielles, ou encore des compétences en économie, en sciences politiques, en marketing, en communication et en journalisme.

« Eaton offre une opportunité formidable à nos futurs employé(es) », souligne Delphine Clément, Responsable du secteur Bâtiments tertiaires et industriels, EMEA. « Leur contribution ne se limitera pas à la création d’un avenir plus durable et d’un approvisionnement en électricité plus sûr, plus économique et plus fiable. Elles/Ils seront également extrêmement bien placé(es) pour stimuler l’innovation et faire progresser leur carrière au cœur de certaines des tendances intersectorielles les plus dynamiques et les plus prometteuses d’aujourd’hui. »

Alors que le nombre de véhicules électriques augmente et que le coût de la production d’énergie renouvelable et du stockage d’énergie diminue, Eaton entend jouer un rôle central pour que les bâtiments d’aujourd’hui deviennent les plaques tournantes de l’énergie de demain. Selon le rapport de la société Aurora Energy Research, 40 millions de véhicules électriques devraient circuler sur les routes du Royaume-Uni et de l’Allemagne d’ici 2040, ce qui mettra à rude épreuve les infrastructures électriques existantes et favorisera le déploiement de nouvelles infrastructures de recharge, en particulier dans les villes. Dans le même temps, les arguments économiques en faveur des énergies renouvelables sont de plus en plus convaincants : Selon la société Bloomberg New Energy Finance, l’énergie produite par de nouvelles installations éoliennes et solaires sera moins chère que celle produite par une usine de gaz naturel ordinaire en Europe d’ici le milieu des années 2020.

En accélérant les investissements dans la transition énergétique des bâtiments, Eaton entend aider les propriétaires à se préparer et à tirer parti des opportunités à venir. Les systèmes de gestion d’énergie, les infrastructures de recharge pour véhicules électriques et les solutions de stockage d’énergie d’Eaton sont autant de solutions qui permettront aux propriétaires de bâtiments de stimuler l’électrification et de relever les défis majeurs liés à l’efficacité énergétique, à la planification des capacités et à la variabilité inhérente aux énergies renouvelables. Ainsi, les propriétaires de bâtiments pourront produire et stocker davantage d’énergie renouvelable au niveau local, favorisant la recharge intelligente, pratique et plus économique des véhicules électriques, mais aussi la réinjection de l’énergie dans le réseau.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de relever ces défis et de saisir les opportunités qui se présentent en première ligne de la transition énergétique dans le secteur du bâtiment », poursuit Delphine Clément. « Pour construire un avenir à faible émission de carbone et répondre à la demande énergétique croissante, nous tirons parti des nouvelles technologies et des systèmes de gestion d’énergie qui assisteront les infrastructures électriques de demain. Pour ce faire, il est essentiel de laisser les propriétaires de bâtiments profiter de la révolution énergétique et de favoriser l’arrivée de millions de véhicules électriques sur les routes de la région EMEA ».