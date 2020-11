Rexel France distribue les applications de conception dâ€™installations Ã©lectriques et solaires de Trace Software

Trace Software annonce la signature d’un contrat de distribution avec Rexel France, expert mondial pour le domaine de l’énergie. Le contrat concerne l’ensemble de l’offre de l’éditeur français : elec calc ™, elec calc™ EP, elec calc™ BIM et la suite archelios™. Ces applications, permettent de dimensionner et d’exploiter des installations électriques basse et haute tensions ainsi que tous types d’installations solaires.

Le contrat de distribution s’inscrit dans la stratégie de Rexel France d’offrir à ses clients les outils et les services associés à l’achat des équipements électriques. La gamme elec calc ™ est une offre multi fabricants moderne et unique sur le marché, largement utilisée par les bureaux de contrôles, elle dispose de la marque ELIE BT™ et est indépendante de tout fabricant.

Les produits distribués par Rexel France nécessitent une application pour être dimensionnés. Avec l’arrivée de la maquette numérique, Rexel France souhaite accompagner ses clients depuis la prescription jusqu’à l’exploitation des installations. Les applications de Trace Software ont été intégrées à l’écosystème Rexel et sont directement connectées au site web

Rexel.fr. Cette intégration offre des gains de temps importants et une prise en compte des contraintes prix et délai très en amont des projets.

« Trace Software propose aujourd’hui au marché des produits modernes très pédagogiques qui seront des outils essentiels pour nos clients. Nous avons avec Trace Software un ADN commun, le métier de l’électricien, l’innovation et la proximité avec le client. Cet éditeur de 30 ans d’existence possède une agilité remarquable qui est complémentaire au fonctionnement de Rexel France. Sa vision produit lui a permis de figurer parmi les principaux éditeurs de logiciels électrotechniques dans le monde. Collaborer avec Trace Software est parfaitement en ligne avec notre stratégie qui est d’accompagner nos clients et de leur apporter de la valeur de façon pérenne » indique Julien Neuschwander, Directeur Innovation et Services Rexel France.

« Nos équipes et moi-même sommes extrêmement fiers de travailler avec Rexel France. Nous sortons d’une période intense de R&D qui nous permet de proposer des solutions de calcul modernes . Notre offre multi fabricants et notre solution Open BIM unique ont vraiment été déterminantes dans la décision de Rexel France. Ce contrat est pour nous une belle récompense et une reconnaissance de nos travaux de R&D et de notre vision des outils de conception d’installations électriques. La signature de ce contrat s’inscrit dans notre volonté de prendre le leadership des outils de conception et calcul d’installations électriques en Europe » indique Etienne Mullie, Président fondateur et responsable R&D de Trace Software.