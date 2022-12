INTERSOLAR EUROPE : les centrales solaires hybrides pour stabiliser la production dâ€™Ã©nergie renouvelable

Le développement des centrales solaires hybrides s’accélère. Le photovoltaïque ou l’éolien – voire les deux technologies – associé aux systèmes de stockage de taille industrielle gagne en importance : Leur combinaison permet de stabiliser la production d’électricité renouvelable provenant de sources complémentaires ; cette électricité peut être stockée temporairement et injectée dans le réseau en fonction des besoins. En outre, cette association ouvre la voie à d’autres modèles d’affaires de plus en plus lucratifs, tels que les contrats de fourniture directe d’électricité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Les centrales solaires hybrides et leur potentiel sont un thème majeur de l’Intersolar Europe Conference qui se tiendra les 13 et 14 juin 2023 à l’International Congress Center Messe (ICM) München. Par ailleurs, de nombreux exposants présenteront des innovations dans ce domaine lors d’Intersolar Europe 2023 du 14 au 16 juin.

Les centrales hybrides offrent une solution à la variabilité des sources d’énergie renouvelable. Les profils de production du photovoltaïque (PV) et de l’éolien sont généralement complémentaires : les parcs éoliens fournissent surtout beaucoup d’électricité les jours d’automne et d’hiver venteux ainsi que la nuit, tandis que les centrales solaires en fournissent les jours ensoleillés du printemps et de l’été. Les batteries peuvent stocker temporairement l’électricité et l’injecter ainsi sur le réseau en fonction des besoins. Les capacités du réseau sont alors exploitées de manière optimale. En outre, les batteries permettent d’éviter les pénuries d’électricité et de décaler la production à temps.

Réduction des coûts, de l’occupation des sols et des risques

Les centrales hybrides permettent d’économiser des coûts de développement de projet et de logistique, car le parc de centrales combinées exploite la même infrastructure : postes de transformation, raccordements au réseau et voierie. Regroupées spatialement, elles nécessitent en outre moins d’espace, ce qui est particulièrement important dans les pays à forte densité de population comme les Pays-Bas et l’Allemagne. La mutualisation des technologies réduit les risques financiers globaux de l’installation. Les centrales solaires hybrides avec stockage fournissent de l’électricité de manière plus régulière, ce qui facilite le financement par le biais de contrats de vente d’électricité de gré à gré (Power Purchase Agreements ou PPA). D’autres modèles économiques deviennent possibles, par exemple les services réseau comme la mise à disposition d’énergie d’équilibrage pour stabiliser le réseau ou l’écrêtement des pointes de charge. Les électrolyseurs de production d’hydrogène vert peuvent également être intégrés dans ce modèle d’affaires.

Mutualisation de l’infrastructure pour les parcs photovoltaïques et éoliens

Les premières installations photovoltaïques et éoliennes combinées de grande puissance produisent déjà de l’électricité ou sont en phase d’étude. Ainsi, à Einöllen (Rhénanie-Palatinat), un parc éolien d’une puissance de 15,9 mégawatts (MW) a été complété par 3 MW de photovoltaïque. En Turquie, deux parcs éoliens de 103,2 MW (près de Konya) et de 52,8 MW (près de Kayseri) sont actuellement complétés par des centrales solaires de 26 MW et de 16 MW. Aux Pays-Bas, une centrale combinée comprenant une centrale solaire de 50 MW et un parc éolien de 50 MW utilisant le même raccordement au réseau est en cours de construction. Le parc énergétique de Haringvliet, qui s’étend sur 30 hectares dans la province de la Hollande-du-Sud, va encore plus loin : il associe six éoliennes (22 MW), une centrale photovoltaïque au sol (38 MW) et un système de stockage par batteries (12 MW). Les composants se partagent un raccordement au réseau et un poste de transformation ; une unité de commande assure les interactions. Par ailleurs, les premiers parcs PV sont combinés avec des électrolyseurs pour produire de l’hydrogène vert. Ainsi, à Vouzi Mantasia (Grèce), des études sont actuellement en cours pour une installation comprenant 200 MW de photovoltaïque, un système de stockage par batteries de 100 MW et un électrolyseur de 50 MW, qui produira 16 tonnes d’hydrogène par jour. Dans l’État indien du Tamil Nadu, un parc photovoltaïque de 5 gigawatts (GW) adossé à un électrolyseur de 1,5 GW doit être construit pour la production d’hydrogène et d’ammoniac.

Retours d’expérience et sources d’inspiration à l’Intersolar Europe Conference

Le potentiel des centrales solaires hybrides et donc du renforcement et de l’optimisation de l’énergie renouvelable est encore loin d’être épuisé. Les retours d’expérience inspirants relatifs à la production et à la valorisation de l’énergie renouvelable par les centrales hybrides seront l’un des thèmes de l’Intersolar Europe Conference, qui se tiendra les 13 et 14 juin à l’International Congress Center Messe (ICM) à Munich. Par ailleurs, les exposants présenteront leurs innovations dans ce domaine lors d’Intersolar Europe, le premier salon professionnel de l’industrie solaire au monde, qui aura lieu du 14 au 16 juin 2023 à Messe München.