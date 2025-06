Chauffage combinÃ© solaire et Ã©nergies renouvelables : la mixitÃ© Ã©nergÃ©tique verte est en marche !

En France, la mixité énergétique fait ses preuves dans le chauffage individuel. L’association entre chaudières à granulés / biofioul / bois / pompe à chaleur et systèmes solaires thermiques permet d’optimiser les performances énergétiques tout en réduisant durablement l’empreinte carbone des foyers. Grant, fabricant leader irlandais de solutions de chauffage à énergies renouvelables, a contribué à plusieurs installations hybrides solaires et système de chauffage. Focus sur le solaire thermique.

Malgré un recul de 23 % par rapport à 2023, la technologie du solaire thermique conserve un potentiel considérable, avec près de 56 000 m² de capteurs installés en 2024 (source : UNICLIMA). La filière appelle à une meilleure régulation pour éviter les dérives, mais reste un levier majeur de décarbonation lorsqu’elle est bien intégrée à un système mixte.

Chauffage mixte solaire et chaudières Grant : une compatibilité renforcée

La gamme Grant — incluant les chaudières à granulés Eco, Condens et Étanche, les chaudières Biomasse et Biomasse Hybride, les pompes à chaleur air-eau ainsi que les chaudières biofioul F30 — est entièrement compatible avec des systèmes solaires thermiques. Ces produits présentent plusieurs avantages clés pour ce type d’association :

Pilotage par contact sec, facilitant l’intégration dans une régulation globale ;

Compatibilité avec des circuits glycolés à 30 %, tout en conservant la garantie fabricant ;

Compacité et modularité des appareils, idéales pour les installations combinées ;

Excellent rapport qualité/prix, permettant de construire un ensemble Grant + solaire performant sans dépasser les budgets maîtrisés des projets résidentiels ou tertiaires.

Cette compatibilité ouvre la voie à des solutions de chauffage et de production d’eau chaude plus durables, économes et parfaitement adaptées aux exigences actuelles en matière de performance énergétique. Les chauffagistes français adaptent leur offre pour répondre à cette demande croissante de solutions mixtes. L’installation de systèmes combinés nécessite une formation spécifique, et plusieurs entreprises investissent dans la formation des installateurs chauffagistes pour garantir une expertise technique et une mise en œuvre qualifiée.

Les avantages du chauffage bi-énergies – Efficacité optimisée

Le système de chauffage combiné à l’énergie solaire, fournit une chaleur constante, et les utilisateurs bénéficient d’une performance énergétique optimale. Avec à la clé une réduction des coûts ! L’intégration de sources d’énergies renouvelables permet de diminuer les factures de chauffage. Les utilisateurs peuvent réaliser des économies significatives en réduisant leur dépendance aux énergies fossiles. Les dispositifs d’aides tels que MaPrimeRénov’ sous les feux de l’actualités et actuellement suspendue, le prêt à taux zéro (ECO-PTZ) et les certificats d’économies d’énergie (CEE/Coup de Pouce) encouragent ce type d’installations. L’association des technologies de chauffage encourage une dynamique de marché plus verte, avec une prévision de croissance d’environ 15 % par an pour les équipements combinés. Face aux défis climatiques et économiques, le mix énergétique dans le chauffage individuel représente une solution prometteuse pour les foyers français. En combinant chaudières/pompe à chaleur et systèmes solaires thermiques, les utilisateurs peuvent non seulement réduire leur empreinte carbone, mais aussi optimiser leur confort thermique tout en réalisant des économies.

Encadré

Quid de Grant ?

Fondée par Stephen Grant en 1978 à Birr en Irlande, Grant est un des leaders européens dans la conception et la fabrication de systèmes de chauffage. L’entreprise s’est progressivement étendue à l’international avec des implantations en Grande-Bretagne, au Danemark, en Finlande, en Nouvelle Zélande et en Grèce. En 2018, Grant ouvre une filiale en France, située à Chambéry (73), dédiée à la commercialisation de chaudières et PAC, systèmes de chauffage à énergies renouvelables pour l’habitat individuel et le petit collectif.