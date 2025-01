A l’Est du nouveau : LONGi et Solarpro sâ€™associent pour rÃ©aliser la plus grande centrale photovoltaÃ¯que roumaine Ã  ce jour

Le fabricant de modules solaires LONGi a signé un contrat pour équiper une nouvelle centrale photovoltaïque en Roumanie, qui sera construite par Solarpro, l’un des principaux fournisseurs européens de systèmes PV et BESS. Le projet, dont la mise en service est prévue pour la mi-2025, comptera plus de 285 000 modules LONGi pour une capacité totale de 174 MW.

Cette opération n’est autre que le plus grand projet solaire engagé actuellement en Roumanie, parmi tous ceux qui sont en cours de déploiement ou en construction. La centrale produira suffisamment d’électricité pour alimenter 115 000 foyers. LONGi livrera son module Hi-MO 7 pour la centrale, un produit spécialement conçu pour une utilisation à grande échelle. Le module Hi-MO 7 repose sur la technologie HPDC (High Performance and Hybrid Passivated Dual-Junction Cell) et offre un rendement allant jusqu’à 22,6 %, un rapport bifacial élevé d’environ 80 % et des performances fiables, même dans des conditions météorologiques extrêmes telles que des fortes chaleurs.

Fort potentiel photovoltaïque du site pour aider les partenaires à contribuer aux objectifs climatiques de la Roumanie

La centrale sera située dans le district d’Oltenia, au sud-ouest de Bucarest. CWP Europe, le principal développeur d’énergies renouvelables d’Europe du Sud-Est, est propriétaire du projet, Grup Blauer en est le développeur et Solarpro le constructeur. La région où la centrale est construite bénéficie de niveaux d’irradiation moyens parmi les plus élevés du pays et possède l’un des potentiels de production d’énergie photovoltaïque les plus importants. Les promoteurs du projet s’alignent sur le plan national intégré pour l’énergie et le climat de la Roumanie et visent à contribuer à ses objectifs en matière d’énergie renouvelable. Grâce à l’énergie propre qu’elle ajoutera au réseau, la centrale devrait réduire les émissions régionales de gaz à effet de serre d’environ 95 000 tonnes par an.