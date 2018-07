Ohm-Energie, nouveau fournisseur d'Ã©nergie franÃ§ais branchÃ© sur le renouvelable

Le secteur énergétique se transforme rapidement, allant vers une production décentralisée et renouvelable au plus près du client. Pour autant, malgré les innovations technologiques majeures réalisées au cours des dernières années (réduction massive du coût des énergies renouvelables, déploiement des compteurs intelligents, développement de l’autoconsommation, du stockage d’énergie et des objets connectés), le client final n’a guère perçu de changement sur sa facture et son expérience de consommateur d’énergie. Fort de ce constat, François Joubert, ancien directeur de la filiale de trading d’EDF, lance Ohm-Energie, fournisseur d’énergie de nouvelle génération qui met le client au centre de son modèle pour proposer une facture radicalement plus faible et un mode de consommation plus respectueux de l’environnement.

La société qui a largement investi en R&D, propose dès son lancement commercial plusieurs innovations radicales, qui la démarque de la concurrence et notamment des tarifs inédits offrant des perspectives d’économie très largement supérieures à celles proposées par la compétition, notamment pour certaines catégories de clients qui consomment quand les prix du marché sont les plus faibles :

Un tarif « beaux jours » à -30% par rapport au tarif régulé d’avril à octobre, parfait pour les résidences secondaires, pouvant générer des économies jusqu’à 550 euros par an pour une résidence avec piscine ;

Un tarif week-end et heures creuses semaine à -40% par rapport aux heures pleines du tarif EDF ;

Un tarif petite consommation où l’abonnement est réduit de 25% par rapport au tarif regulé;

Un tarif 100% renouvelable à -11% de réduction par rapport aux tarifs régulés.

Ohm-Energie propose également de mettre à disposition un assistant énergétique basé sur un moteur d’intelligence artificielle. Il donne des conseils personnalisés à chacun sur les moyens les plus appropriés et les plus simples de réduire sa consommation d’énergie : coût et timing de travaux d’isolation thermique ou de pose d’un compteur intelligent, pertinence de poser des panneaux solaires sur son toit, temps de rentabilisation des investissements énergétiques, La société prévoit par ailleurs d’ajouter des offres gaz avant l’hiver et d’enrichir les fonctionnalités et services relatifs aux économies d’énergies et à l’autoproduction.

Encadré

Les ambitions de François Joubert

Fondateur d’Ohm-Energie, diplômé de Polytechnique, de l’Ensae et de la London of Economics, François Joubert est un expert des marchés de l’énergie. Il a notamment été un des directeurs et Membre du comité exécutif d’EDF trading, l’une des principales sociétés mondiales de négoce d’énergie, où il a eu la responsabilité directe de plus de 1 milliard d’euros de profit. François Joubert a également été membre du board et directeur de plusieurs sociétés dans le domaine de la production et distribution d’énergie et de la lutte contre le réchauffement climatique en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Avec Ohm-Energie, il ambitionne de conquérir 500 000 clients d’ici 5 ans grâce à :

- La combinaison unique d’un accès marché identique à ceux des acteurs de premier plan comme EDF ou Engie avec un modèle complètement digital garant de coûts de fonctionnement minimaux propres aux nouveaux entrants (pure player),

- Un système d’information adapté de manière native aux compteurs intelligents Linky,

- Des algorithmes propriétaires et un système expert permettant de désagréger les courbes de charges des clients et de leur fournir dashboard et conseils personnalisés,

- Une équipe de talents dans le domaine du trading d’énergie, des data sciences, de règles de marchés et du marketing digital,

- Le soutien d’investisseurs de premier plan dont un ancien partner de Goldman Sachs et un membre du board d’EBAN (European Business Angel Network, the European trade association for business angels). Une deuxième levée de fonds est prévue d’ici la fin de l’année.

