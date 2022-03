Offre spÃ©ciale Â« S21 Â» dâ€™Enerfip : simplifier et accÃ©lÃ©rer le financement des projets PV bÃ©nÃ©ficiant dâ€™un contrat S21

Suite à la publication du décret S21 en Octobre 2021, un nombre très important de demandes de raccordements ont été déposé auprès d’Enedis. Le financement de cette masse très importante de projets va nécessiter de trouver des solutions innovantes pour accompagner les porteurs de projets afin qu’ils ne subissent pas d’effet « goulot d’étranglement » au niveau financement bancaire. C’est dans cette optique qu’Enerfip a construit une offre spécifique « S21 » en collaboration avec des partenaires bancaires, technique, juridique et assurantiel. Décryptage !

La « vague » de demande de raccordement des centrales photovoltaïques de moins de 500 kWc en toiture est en train de déferler sur les organismes bancaires qui vont nécessairement rencontrer de très grandes difficultés pour assurer un traitement rapide d’un tel volume. Le risque d’embouteillage est important, et la filière va avoir besoin de réponses efficaces et adaptés. La première action de l’offre S21 vise donc à octroyer rapidement au porteur de projets les fonds lui permettant de construire et de mettre en service rapidement son portefeuille de centrales.

Financer en prêt court terme jusqu’à 100% du CAPEX pour permettre la construction rapide des centrales

Pour ce faire, Enerfip va structurer un prêt obligataire court terme (6 à 24 mois) permettant au développeur d’acquérir le matériel et de mettre en œuvre les actifs jusqu’à la livraison des premiers kWh. Les suretés restent usuelles, via le nantissement des titres de la structure émettrice (en général, une HolCo). Grâce à cela, le portefeuille concerné ne souffre aucun retard : jusqu’à 100% du CAPEX sont amené par Enerfip au porteur de projet qui peut ainsi rapidement exploiter ses actifs, le tout en économisant la charge en fond propre substantielle de ces portefeuilles de projets.

Intégrer les standards des audits bancaires dans l’approche du financement court-terme

Cette première étape établie, il convient de permettre et de favoriser la mise en place de l’emprunt bancaire long terme. Le constat est le suivant : l’un des aspects les plus chronophages et les plus complexes dans la constitution des dossiers multi-site côté banque tient dans les audits à réaliser. Les équipes de financement ne sont souvent pas adaptées à une telle masse d’analyse, et le recours à des auditeurs externes au moment de l’instruction du dossier engendre immanquablement des délais rallongés et des coûts supplémentaires. Pour remédier à cela, Enerfip s’est d’abord rapproché de plusieurs acteurs bancaires de premier plan pour connaitre la typologie des audits qu’ils souhaitaient voir réaliser pour financer ces projets. Dans la continuité, ces audits touchant 3 thématiques distinctes, Enerfip s’est entouré de 3 cabinets reconnus pour structurer une démarche d’audit exhaustive, standardisée et répondant en tous points aux attentes bancaires :

· Everoze pour la réalisation des audits techniques ;

· Energie Légal pour la réalisation des audits juridiques ;

· Cover-Green pour la réalisation des audits assurantiels.

Une opération indolore pour le porteur de projet

Fort de la constitution de cette équipe, la démarche est donc la suivante. « Lorsqu’Enerfip est sollicitée pour financer en court terme un portefeuille de projets S21, ces trois cabinets vont être mandatés par Enerfip pour réaliser leurs diligences d’audit en correspondance avec les attentes bancaires. Une fois ces audits réalisés, le dossier ainsi constitué ainsi que la data-room associée seront transmis aux organismes bancaires visés pour la mise en place de l’emprunt court terme lorsqu’ils seront sollicités par le porteur de projets. Celui-ci présentera ainsi un dossier de grande qualité, bénéficiant d’analyses externes reconnues et portant sur des actifs déjà en phase de production » explique Julien Hostache, DG et co-fondateur d’Enerfip. Le coût de ces audits étant intégré dans le montant à collecter par Enerfip, le financement bancaire « absorbera » cet élément dans le montant global de l’opération de financement, rendant ainsi l’opération indolore pour le porteur de projet.

Une présentation exhaustive de l’offre pour tous les porteurs de projets intéressés

Au regard des besoins du secteur, Enerfip compte accompagner plusieurs dizaines d’opération sur le seul exercice 2022, et table sur une croissance des volumes pour les trois années suivantes pour la thématique des S21. Afin de présenter plus précisément les contours de cette nouvelle offre, Enerfip dispensera un wébinaire dédié le jeudi 17 mars à 17h.

