AO PPE2 – rÃ©sultats de la premiÃ¨re pÃ©riode de l’AO Sol : Q ENERGY remporte 4 projets pour un total de 37,7 MW

Le Ministère de la Transition Ecologique a publié le 9 mars dernier les résultats de la première période de l’Appel d’Offres PPE2 PV au sol, dont la souscription s’est déroulée en décembre 2021. L’instruction de la CRE a amené le Ministère à retenir 71 lauréats pour une puissance cumulée de 700 MW (pour une puissance appelée de 700 MW, extensible jusqu’à 925 MW), répartis géographiquement comme il suit :

Auvergne-Rhône-Alpes : 9 lauréats, 74,1 MW cumulés

Bourgogne-Franche-Comté : 5 lauréats, 85,71 MW cumulés

Bretagne : 1 lauréat, 4,98 MW

Centre-Val de Loire : 12 lauréats, 163,3 MW cumulés

Grand Est : 8 lauréats, 72,2 MW cumulés

Ile-de-France : 1 lauréat, 7,4 MW

Nouvelle-Aquitaine : 19 lauréats, 188,4 MW cumulés

Occitanie : 11 lauréats, 78,1 MW cumulés

Pays de la Loire : 4 lauréats, 20,7 MW cumulés

Provence-Alpes-Côte d’Azur : 1 lauréat, 5 MW

Le prix moyen proposé par les lauréats est de 58,84 €/MWh (contre 56,65 €/MWh pour l’AO CRE4.10), et la puissance moyenne de 9,86 MW. En attendant plus de détails technico-financiers dans la délibération de la CRE (qui sera mise en ligne sur l’espace adhérent dès sa parution), la liste des lauréats est disponible sur le site du Ministère de la Transition Ecologique.

Q ENERGY remporte 4 projets pour un total de 37,7 MW

Q ENERGY, anciennement affilié au groupe RES, poursuit sa dynamique de développement dans le solaire photovoltaïque en décrochant des contrats de complément de rémunération pour quatre nouvelles centrales PV au sol. Quatre projets de centrales photovoltaïques au sol déposés par Q ENERGY à la première période de l’appel d’offres de la Commission de Régulation de l’Énergie (AO CRE PPE2-1), ont ainsi été désignés lauréats pour un total de 37,7 MWc. Il s’agit des projets de:

Sablé Rouge : situé sur la commune de Val-de-Livenne en Gironde, d’une puissance installée de 17,7 MWc, ce projet ambitionne de valoriser une zone dédiée au photovoltaïque d’une vingtaine d’hectares située à proximité d’un aérodrome.

La Gineste : d’une puissance installée de 7,3 MWc, le projet est situé sur la commune de La Tourette-Cabardès dans l’Aude. Il a été développé en partenariat avec la Communauté de Communes et la commune et prévoit, en parallèle du projet d’une surface d’environ 7 hectares, la réintroduction d’une activité agricole sur les lieux.

Milhat: situé sur la commune de Lafitte-Vigordane en Haute Garonne, la puissance installée de la future centrale sera de 7,6 MWc. Il valorisera une ancienne gravière tout en conservant une activité agricole locale et vertueuse : élevages ovin et avicole en agriculture biologique valorisés en circuit-court.

Griffoul : d’une puissance installée de 5 MWc, le projet solaire de Griffoul est situé sur la commune de Le Temple-sur-Lot, dans le Lot-et-Garonne. Il ambitionne de valoriser un terrain dédié au solaire photovoltaïque sur 7ha.

Ces quatre projets permettront d’alimenter en électricité l’équivalent de 20000 habitants et d’éviter le rejet dans l’atmosphère de plus de 10000 tonnes de CO2 chaque année. « Notre nom a changé, mais nos équipes et notre philosophie de développement de projets restent inchangés. Cette nouvelle réussite se rajoute au portefeuille de 150 MW déjà remportés par nos équipes lors des derniers appels d’offres CRE et démontre notre ambition forte de nous imposer comme un acteur majeur de la filière solaire en France », se réjouit Céline Spitzhorn, Directrice Solaire chez Q ENERGY. Par ailleurs Q ENERGY France dispose actuellement d’un portefeuille de projets solaires de 2.5 GW à différents stades d’avancement et se positionne également sur le solaire flottant et l’agrivoltaisme.

www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2022-098-AG-liste%20des%20laur%C3%A9ats%201er%20p%C3%A9riode%20PPE2%20sol.pdf