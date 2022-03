SouverainetÃ© Ã©nergÃ©tique et conflit ukrainien : Tryba Energy renforce ses projets ENR pour diversifier les sources dâ€™Ã©nergie

Alors que la Commission européenne a présenté le mardi 8 mars des mesures pour diversifier ses sources d’énergie et renforcer sa sécurité énergétique afin d’être moins dépendante de la Russie après l’invasion de l’Ukraine, Tryba Energy insiste sur le fait que la souveraineté nationale en matière de centrales photovoltaïques passe nécessairement par l’accélération de notre capacité de production nationale de panneaux solaires. En effet aujourd’hui la grande majorité d’entre eux sont produits en Chine pour des raisons économiques.

Si la France semble plus préservée du risque de pénurie car elle n’importe que 17% de gaz Russe et mise sur le mix énergétique avec 25% d’énergie nucléaire (source : ministère de la Transition écologique), à court terme son interconnexion avec d’autres pays européens très dépendants des énergies fossiles russes la conduit tout droit vers un déséquilibre énergétique dès l’hiver prochain.

Dans les faits nous sommes confrontés à une lenteur et complexité administrative

D’où l’importance pour l’expert en énergies renouvelables Tryba Energy de renforcer le développement d’énergies alternatives : « Bien qu’on ne puisse pas totalement se passer du nucléaire aujourd’hui en Europe, les énergies renouvelables nous permettraient de retrouver notre souveraineté sans aller chercher de la ressource primaire ailleurs. Si on assiste depuis près de 15 ans à une progression des ENR assez forte, aujourd’hui nous sommes face à un paradoxe : les objectifs imposés par la PPE (programmation pluriannuelle de l’énergie) incitent à produire de plus en plus de centrales ENR et en particulier photovoltaïques, tandis que dans les faits nous sommes confrontés à une lenteur et complexité administrative qui rend ces objectifs inatteignables. Une centrale photovoltaïque voit le jour en 5 ans environ en France contre moins de 2 ans en Allemagne », explique Nicolas Sur, CEO de Tryba Energy.

Une centrale solaire en Ukraine

Tryba Energy n’a d’ailleurs pas attendu cette crise géopolitique mondiale pour renforcer ses projets ENR en France. La société a décidé d’accélérer son activité depuis presque trois ans, en doublant ses effectifs. Elle compte aujourd’hui plus de 200 mégawatts de projets en cours de développement. A l’international, la société a accompagné notamment des pays comme l’Ukraine, la Roumanie ou encore l’Ouganda dans leur diversification énergétique. L’investisseur Tryba a d’ailleurs financé en partenariat avec un partenaire tchèque et un financement de la BERD (Banque européenne pour la reconstruction et le développement) une centrale au sud de Dnipropetrovsk dans le centre de l’Ukraine, qui fournit en électricité l’équivalent de la consommation annuelle de 3000 foyers.