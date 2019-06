OFATE : soirÃ©e politique sur la production de batteries en France et en Allemagne le 25 septembre prochain Ã  Berlin

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique, en coopération avec le ministère de l’Environnement, du Climat et de l’Économie énergétique du Land de Bade-Wurtemberg, organisent le 25 septembre 2019 dans les locaux de la représentation du Land de Bade-Wurtemberg à Berlin, une soirée politique portant sur : « La production de batteries en France et en Allemagne : une industrie clé pour l’économie ? ». Le thème du stockage joue un rôle de plus en plus important dans la transformation des systèmes énergétiques. Avec une part croissante d’énergies renouvelables, des capacités sont nécessaires pour stocker l’électricité supplémentaire en cas de forte demande.

Les batteries sont une des options de stockage utilisée, par exemple, dans les véhicules électriques. Toutefois, la majorité de ces batteries ne sont pas produites en Europe. La part de l’Europe dans la production mondiale des batteries n’est actuellement que de trois pour cent. 85 pour cent de toutes les batteries sont produites en Asie. L’European Battery Alliance (EBA) a donc été initiée pour créer une industrie européenne de batteries.

Lors de cette soirée, les effets de la production de batteries sur la transition énergétique aux niveaux nationaux mais également au niveau régional seront discutés. La soirée politique se tiendra suite à la conférence de l’OAFTE sur « le stockage comme vecteur de flexibilité pour la transition énergétique », où d’autres technologies de stockage comme par exemple le Power-to-X seront également abordées. La soirée débutera par une dégustation de vins du Bade-Wurtemberg. La manifestation se tiendra en français et en allemand avec traduction simultanée.

Pour s’inscrire…