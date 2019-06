Financement participatif record : Lendopolis lève plus de 1 million d’euros sur une collecte 100% locale

Lendopolis, filiale de La Banque Postale, vient de boucler, en 3 mois, la collecte du financement participatif de la centrale solaire de Nersac, située en Charente. 1 049 000 € étaient recherchés et ont été intégralement collectés auprès des résidents de la Charente et des cinq départements limitrophes : Charente-Maritime, Dordogne, Deux-Sèvres, Vienne et Haute-Vienne. Il s’agit du plus important montant collecté localement pour un financement participatif, toutes plateformes confondues. Lancée le 12 mars 2019, la collecte qui a bénéficié de l’appui du réseau des conseillers de La Banque Postale s’est terminée le 12 juin. Le taux d’intérêt de l’opération, réalisée sous forme d’obligations convertibles, est de 5,5% par an, pour une durée de 4 ans. Les intérêts sont remboursés à date fixe pour un remboursement du capital in fine.

Nersac : Une centrale solaire sur une carrière désaffectée

Réalisée par Urbasolar, la centrale développe une puissance installée de 17 MWc et produira chaque année l’équivalent de la consommation électrique de 4500 foyers, de quoi alimenter 7% de la population du Grand Angoulême. Actuellement en construction, la centrale qui représente un montant total d’investissement de 13,4 millions d’euros sera mise en service en juillet 2019. Initié par la commune qui a acquis les terrains à l’issue de l’activité d’extraction, le projet a pour ambition de revaloriser un site laissé à l’abandon en y développant une production énergétique verte et ainsi de participer activement à l’objectif

Territoire à Energie POSitive (TEPOS) que s’est fixé l’agglomération de Grand Angoulême (accompagnée dans cet objectif par les Communautés de communes de La Rochefoucauld-Porte du Périgord et celle de Lavallette Tude Dronne) et dont l’ambition est de couvrir les consommations énergétiques du territoire par des productions d’énergies renouvelables à l’horizon 2050. L’implantation de la centrale a fait l’objet de nombreuses études pour respecter la géologie du site et de ses abords, préserver les enjeux humains et paysagers afin de faire de cette reconversion un modèle d’intégration environnementale.

Un tarif bonifié pour les développeurs de projets d’énergies renouvelables

Les cahiers des charges des appels d’offres de la Commission de Régulation de l’Energie (CRE), dont est issu ce projet, intègrent une option permettant au lauréat d’opter pour “l’engagement à l’investissement participatif”. Cette initiative permet aux citoyens de prendre connaissance des projets d’énergies renouvelables développés sur leur territoire et de profiter d’une partie des bénéfices économiques. En contrepartie, le développeur bénéficie d’une bonification de son tarif de rachat d’électricité.

Pour cela, le développeur s’engage à faire financer au moins 40 % des fonds propres de l’installation par une collectivité, par une coopérative, ou directement par les habitants du territoire via une plateforme de financement participatif. Ce cofinancement doit être trouvé dans le département d’implantation de la centrale, ainsi que ses départements limitrophes.

300 centrales solaires financées par Lendopolis

Urbasolar a fait le choix du financement participatif, en s’associant avec Lendopolis sur ce projet qui est la plus importante centrale solaire faisant l’objet d’un financement participatif local. Lendopolis, acteur de référence dans le financement participatif des ENR Lendopolis, plateforme de financement participatif exclusivement dédiée au prêt rémunéré entre entreprises et particuliers, a franchi le cap des 15 millions d’euros collectés dans le financement des projets d’énergies renouvelables depuis son arrivée sur ce segment en 2016.

En 2018, Lendopolis a connu une très forte accélération avec près de 5 millions d’euros financés dans les énergies renouvelables, ce qui a représenté la moitié des projets de ce type financés sur la plateforme depuis sa création. 50 opérations d’énergies renouvelables ont été financées depuis 2016, dont une majorité de centrales solaires photovoltaïques (plus de 300 centrales). Lendopolis a également financé des projets dans l’éolien, l’autoconsommation et dans la rénovation d’éclairage public. En 2019, Lendopolis prévoit d’ouvrir au financement plus de 15 millions d’euros supplémentaires de projets d’énergies renouvelables, soit un triplement des volumes collectés.

