Azuri Technologies lance la tÃ©lÃ©vision par satellite solaire PayGo en Zambie

Azuri Technologies, l’un des principaux fournisseurs de solutions solaires domestiques par répartition, destiné aux ménages hors réseau en Afrique, a lancé officiellement dans les locaux du Haut-commissariat britannique à Lusaka en Zambie son système de télévision par satellite solaire de 24 pouces et son système d’éclairage domestique. Le lancement de la télévision en Zambie fait suite à l’investissement stratégique annoncé par Azuri de 26 millions de dollars, accélérant ainsi les plans d’expansion de la société en Afrique subsaharienne. Cet investissement aidera un plus grand nombre de clients hors réseau de toute la Zambie à bénéficier d’une énergie abordable, propre et fiable, ainsi que d’un accès à des appareils électroménagers modernes éco-énergétiques.

Simon Bransfield-Garth, PDG d’Azuri, a déclaré: «Azuri pense que les consommateurs africains, quel que soit leur lieu de résidence, devraient pouvoir accéder à des services et appareils numériques modernes et abordables qui ont un impact positif sur la vie quotidienne et les moyens de subsistance. «L’énergie solaire à la carte connecte les ménages hors réseau au monde numérique moderne grâce à une énergie fiable et propre et à des produits très efficaces tels que AzuriTV, qui offrent des avantages sociaux et économiques que de nombreux utilisateurs urbains connaissent depuis des années.»

L’énergie solaire a le potentiel de transformer la vie

Ministre de l’énergie, Hon.Matthew Nkhuwa a déclaré: “Les énergies renouvelables telles que celles proposées par Azuri peuvent jouer un rôle moteur dans le développement rural en améliorant l’accès à l’information, en améliorant la productivité et en créant de nouveaux emplois, et en soutenant la volonté de la Zambie d’atténuer les effets du changement climatique.” AzuriTV était le premier ensemble complet de téléviseurs et de satellites solaires conçu et développé pour les consommateurs hors réseau en Afrique. Les clients Azuri paient leur service de télévision solaire et par satellite au moyen de versements hebdomadaires réguliers. Dès que le système est payé, toute l’énergie produite est désormais gratuite. Le Haut Commissaire britannique, Fergus Cochrane-Dyet OBE, a déclaré: «L’énergie solaire a le potentiel de transformer la vie de millions de personnes qui vivent encore du réseau».

Selon une étude récente de Efficiency for Access Coalition, les téléviseurs sont le deuxième appareil hors réseau le plus recherché par les consommateurs, seul l’éclairage solaire étant mieux classé. Shamba Shape Up, l’un des programmes ruraux les plus populaires en Afrique de l’Est offrant des conseils sur l’agriculture aux clients d’AzuriTV, indique que 80% des téléspectateurs augmentent en moyenne les revenus, les produits et / ou la nourriture de leurs ménages en apportant les simples changements recommandés par le spectacle. Le groupe AzuriTV comprend une télévision solaire de 24 pouces avec 49 chaînes de télévision par satellite Zuku populaires et plus de 50 chaînes de radio. Il est livré avec un éclairage domestique solaire, une radio rechargeable, une lampe de poche et un chargeur de téléphone portable. Le forfait complet ne coûte que 98 K $ par semaine.

