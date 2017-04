OFATE : la digitalisation de la transition Ã©nergÃ©tique en France et en Allemagne le 11 mai prochain Ã  Berlin

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique organise le 11 mai 2017 dans les locaux du Ministère allemand de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) à Berlin une conférence consacrée à la digitalisation de la transition énergétique en France et en Allemagne. La transition numérique représente un des plus importants changements du secteur énergétique et modifie aujourd’hui la branche durablement. De nouveaux acteurs, aux idées innovantes, remettent en cause les modèles d’affaires traditionnels. L’électricité est produite de manière de plus en plus décentralisée et une multitude de processus est digitalisée. Cette transition numérique ouvrira de nouvelles possibilités pour le développement et l’intégration systémique des énergies renouvelables.

La conférence de l’OFATE cherchera à examiner ces changements profonds du système électrique et mettra l’accent sur les nouveaux modèles d’affaires, se développant avec la transition numérique :

Dans quelle mesure la transition numérique modifie-t-elle

la production d’électricité, sa consommation et sa commercialisation ?

Comment le régulateur encadre-t-il ce changement en France comme en Allemagne ?

Quelles sont les stratégies des entreprises face à la digitalisation et quels nouveaux modèles d’affaires influencent la branche?

A la suite de la conférence, l’OFATE invitera les conférenciers à prendre part à la réception donnée à bord d’un bateau qui vous fera découvrir Berlin vue de la Spree. Cette croisière de 2h-2h30 proposera un buffet et des rafraichissements. Elle sera l’occasion d’intensifier les échanges avec les autres participants et intervenants de la conférence dans un cadre agréable. Seulement quelques places sont encore disponibles

