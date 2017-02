OFATE : ConfÃ©rence sur les appels d'offres pour le photovoltaÃ¯que en France et en Allemagne

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organisera le 22 mars 2017 à Paris/La Défense au ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (MEEM) une conférence photovoltaïque sur le thème suivant : « Les appels d’offres pour le photovoltaïque en France et en Allemagne ». Dans le contexte de l’introduction de nouveaux appels d’offres photovoltaïques en France et en Allemagne, cette conférence se consacrera à leur conception, mise en place ainsi qu’aux conséquences pour le futur développement de projets photovoltaïques.

En Allemagne, la phase de l’appel d’offres pilote pour les installations au sol s’est terminée fin 2016. La nouvelle loi sur les énergies renouvelables (EEG 2017), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017, généralise les appels d’offres pour toute installation photovoltaïque d’une puissance supérieure à 750 kWc. En France, le nouveau dispositif de soutien de la commercialisation directe avec complément de rémunération s’appliquera au nouvel appel d’offres pour les installations photovoltaïques d’une puissance supérieure à 500 kWc. Par ailleurs, un appel d’offres relatif à l’autoconsommation a été lancé.

Outre la présentation des nouveaux cadres de soutien, les questions suivantes seront abordées au cours de cet échange d’expériences franco-allemand :

Quels sont les critères financiers et matériels de pré-qualification des procédures d’appel d’offres allemandes et françaises ?

Comment influencent-ils le développement de projets d’énergie citoyenne ?

Comment concilier l’éligibilité des surfaces avec les objectifs nationaux de développement du photovoltaïque ?

La manifestation aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée.

