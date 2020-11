OFATE : ConfÃ©rence sur le photovoltaÃ¯que au service du consommateur en France et en Allemagne les 2 et 3 dÃ©cembre 2020

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organise, le 2 et 3 décembre 2020, une conférence en ligne intitulée « Le photovoltaïque au service du consommateur : autoconsommation, nouvelles offres & nouveaux marchés ». Panorama franco-allemand !

L’autoconsommation s’est développée différemment en France et en Allemagne ces dix dernières années. En France, elle reste une pratique marginale, avec 71 000 installations PV en autoconsommation début 2020. En Allemagne, elle s’est largement diffusée du fait d’un prix de l’électricité en moyenne 70 % plus élevé et on compte aujourd’hui un peu plus de 500 000 auto-consommateurs outre-Rhin, dont 180 000 installations associées à un système de stockage domestique.

Toutefois, un dynamisme naissant, porté par un renouveau du cadre réglementaire, semble émerger sur le marché français. En Allemagne, de nouveaux modèles d’affaires d’autoconsommation collective dans les bâtiments d’habitation (Mieterstrom) ont commencé à voir le jour depuis quelques années. Au niveau européen, enfin, le Clean Energy Package promet de souffler un vent nouveau sur l’autoconsommation à travers le concept de « prosumer » et la définition d’un cadre pour les Etats membres.

Ces consommateurs sont donc amenés à contribuer au maintien de la stabilité de l’ensemble du système électrique, grâce à une utilisation flexible de l’énergie et réaliser par la même occasion des économies. Mais si cela peut contribuer à réduire la facture, cela soulève aussi de nouvelles questions pour les producteurs d’énergie traditionnels et les opérateurs de réseau. En outre, ce mécanisme nécessite des tarifs adaptés et la mise à disposition d’outils innovants de pilotage de la consommation, dans le cadre de la numérisation des usages notamment.

Nous proposons de nous pencher sur les modèles d’affaire émergents, dans un contexte franco-allemand :

Cadre réglementaire relatif aux nouveaux modèles de consommation PV

Options d’autoconsommation et participation des consommateurs au marché de l’électricité

Nouveaux modèles et réseaux : quelles interactions et quels financements ?

La digitalisation au service du consom’acteur PV : entre opportunités et réalités

La manifestation s’adresse à l’ensemble des acteurs du secteur énergétique en France et en Allemagne et notamment aux développeurs de projet, exploitants, représentants d’institutions publiques, du secteur financier et de la presse. Elle aura lieu entièrement en ligne et sera traduite simultanément en français et en allemand.

energie-fr-de.eu/fr/manifestations/lecteur/conference-sur-le-photovoltaique-au-service-du-consommateur.html