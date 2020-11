La conférence annuelle sur le PV de l’ETIP devient virtuelle: « I3PV – Intégré, innovant, intelligent » (18 et 19 novembre)

La plate-forme européenne de technologie et d’innovation pour le photovoltaïque (ETIP PV) organisera sa conférence annuelle virtuelle sur deux jours les 18 et 19 novembre 2020 (15h00 – 18h00 CET). La conférence «I3PV – Intégré, innovant, intelligent» mettra en lumière les dernières avancées dans toutes les principales applications photovoltaïques intégrées et la manière dont elles contribueront à la transition énergétique ainsi qu’à la création de valeur au sein de l’UE. La Conférence PV ETIP 2020 se tiendra en ligne pour la toute première fois.

La conférence se déroule en cinq sessions consacrées aux différents aspects du PV intégré. Lors de la séance de clôture, la table ronde constituée de représentants de haut niveau du Parlement européen, de la Commission européenne et de l’ETIP PV aura pour thème «l’opportunité représentée par les applications PV intégrées sur la création de valeur locale». Marko Topič, Président de l’ETIP PV, a déclaré: «D’ici 2050, nos prévisions basées sur l’amélioration de l’efficacité de la conversion et la baisse du coût du solaire PV font que le solaire PV fournira 70% de la production d’électricité mondiale. Notre conférence consacrée aux applications photovoltaïques intégrées et à la création de valeur locale montrera les possibilités pour le PV de se propager à travers l’Europe et même partout dans le monde ».

L’événement comprendra avec les cinq sessions une série de tables rondes en direct avec des conférenciers réputés ayant une expertise dans les domaines du BIPV (Building Integrated PV), du VIPV (Vehicle Integrated PV), du PV dans les systèmes énergétiques locaux, de l’agrivoltaïque et du PV flottant et les infrastructures. Pour un aperçu plus perspicace des différents thèmes, toutes les présentations des intervenants seront disponibles sur le site Web de la conférence une semaine avant l’événement. Des questions peuvent être envoyées à l’avance pour alimenter les discussions autour de l’événement qui se déroulera en direct les 18 et 19 novembre (15h00 – 18h00). Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

www.etip-pv-conference.eu