Avis Technique GSE In-roof V4 rÃ©visÃ© et publiÃ© : un grand pas en avant pour le BIPV et les maisons autonomes en Europe

Avec un domaine d’emploi élargi et de nouveaux modules, l’Avis Technique du système de montage GSE In-roof permettant l’intégration de modules photovoltaïques en toiture a été révisé et validé par le groupe spécialisé 21 du CSTB. La nouvelle version V4 de Avis Technique n°21/16-57 et les extensions commerciales des principaux distributeurs sont désormais disponibles sur le site du CSTB.



Le système GSE In-roof, conçu et fabriqué en France, permets dorénavant l’intégration de modules photovoltaïques en association avec des tuiles à pureau plat et des tuiles planes en béton à glissement et à emboîtement longitudinal. Cette nouvelle solution évaluée par le CSTB complète la gamme de produits compatible avec les tuiles galbées et les ardoises. L’introduction de nouveaux modules photovoltaïques LG, SunPower et JA Solar sont indiqués dans la grille de vérification des modules, téléchargeable sur le site de la CCFAT à la page de l’Avis Technique publié.

www.cstb.fr/pdf/atec/GS21-V/AV1657_V4.pdf?utm_source=Sarbacane&utm_medium=email&utm_campaign=NEWSLETTER__FR__OCTOBRE__2020f