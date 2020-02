Câ€™est Ã  lire/ Electrifier lâ€™Afrique rurale. Un dÃ©fi Ã©conomique, un impÃ©ratif humain ( Observer)

« Electrifier l’Afrique rurale » coécrit par Yves Maigne, Gérard Madon, Etienne Sauvage et Sarah Vignoles, se veut un ouvrage de référence sur l’électrification rurale décentralisée par énergies renouvelables sur le continent africain. Son édition a été placée sous la direction de la Fondation Énergies pour le Monde.

L’électrification rurale par énergies renouvelables est riche de cinquante ans d’expériences, notamment menées en Afrique subsaharienne. Il est aujourd’hui possible et utile d’en tirer des leçons pour l’avenir, de poser un diagnostic et de formuler des préconisations d’action pour toutes les parties prenantes.

S’appuyant sur trente ans d’expertise de la Fondation Énergies pour le Monde, cet ouvrage a été écrit par des praticiens soucieux de la demande des populations rurales et de la pérennité des projets. Il bénéficie de leur connaissance du rôle de maître d’ouvrage délégué, orchestrant toute la palette des acteurs, des usagers aux ministères, en passant par les bailleurs de fonds, les opérateurs, les fournisseurs de matériel et les autorités locales. Autant de voix qui témoignent dans l’ouvrage et sont appelées à travailler davantage à l’unisson pour changer la donne.

Cet ouvrage propose d’établir un diagnostic complet de la situation, d’en tirer des leçons et de formuler des préconisations pour les années à venir. Concret, précis, fouillé et nourri de nombreux exemples, il est mis à disposition librement afin que toutes les parties prenantes se saisissent de la question de l’accès à l’énergie, se forment, s’informent et agissent.

Et comme l’écrit Jean-Louis Borloo, président de la Fondation Energies pour le Monde dans la préface : « Accompagner, donner un coup de main modeste pour permettre l’émergence du premier continent décarboné de l’humanité qui fera appel à 100 % d’énergie renouvelable, c’est jouer un coup d’avance. Il s’agit d’une course contre la montre qu’il nous faut pourtant impérativement gagner car l’Afrique n’attendra plus ».

www.fondem.ong/electrifier-lafrique-rurale/