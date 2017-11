OFATE : ConfÃ©rence berlinoise sur les rÃ©seaux de transport et la transition Ã©nergÃ©tique : dÃ©veloppements et innovations

L’Office franco-allemand pour la transition énergétique (OFATE) organisera le mercredi 22 novembre 2017 à Berlin au ministère de l’Économie et de l’Énergie (BMWi) une conférence sur le thème suivant : « Les réseaux de transport et la transition énergétique : développements et innovations ». Les évolutions actuelles dans la structure de production et de consommation électrique mettent les gestionnaires de réseaux de transport d’électricité (GRT) face à de nouveaux défis. La construction de nouvelles lignes à très haute tension est un thème récurrent dans l’actualité allemande, du fait de la complexité de ces projets et des exigences d’acceptabilité locale auxquelles ils sont naturellement soumis. Cependant, l’opération des lignes existantes constitue un thème tout aussi central pour l’intégration au réseau des énergies renouvelables variables. Cette conférence abordera ainsi les innovations en matière de construction, de gestion et de surveillance du réseau de transport, dans le contexte d’une numérisation croissante du monde de l’énergie.

De nouveaux défis, mais aussi de nouvelles opportunités, apparaissent pour les producteurs d’électricité renouvelable comme pour les GRT dans le domaine de l’intégration au marché des énergies renouvelables. Les marchés des services système, destinés à assurer l’équilibrage du système électrique, commencent en effet à s’ouvrir à de nouveaux acteurs et leur apportent de nouvelles sources de revenu. Alors que les thèmes liés aux réseaux de transport de l’électricité font l’objet d’une actualité européenne forte liée à la proposition de 4ème paquet énergie-climat par la Commission européenne, la conférence proposée par l’OFATE sera l’occasion de faire un état des lieux sur ces différentes questions et d’engager un échange des bonnes pratiques issues de France et d’Allemagne. La manifestation aura lieu en français et en allemand avec traduction simultanée.

Plus d’infos…