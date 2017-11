Les Festins Photoniques seront un amour de cuisine en partage pour #MP2018

L’association « Les Festins Photoniques » souhaite contribuer au succès de Marseille Provence 2018 #MP2018 Quel Amour ! En proposant une contribution gustative qui mettra en valeur les artistes des fourneaux, transportés dans la rue, sur la plage et dans bien d’autres lieux insolites et ensoleillés pour exercer leur art grâce à la puissance du soleil. « L’alimentation fonde l’amour » selon Freud, Casanova aimait les mets au bon goût « avec transport » et pensait que ses papilles le rendaient « susceptible de plus de plaisir » Avec Les Festins Photoniques nous sommes donc pleinement dans l’objet de #MP2018 Quel Amour !

« En Provence, à la table de douze, un plat qui ne parle pas, qui n’est pas bavard, est un plat raté ». Gageons que la magie du solaire pour une cuisine créative, fera parler et saliver les convives des Festins Photoniques qui promettent de ne pas rassasier la fringale du goût des autres. Car les Festins Photoniques sont une invitation au plaisir de « s’entre-festoyer » avec une cuisine réinventée dans le partage de la rue, de la place, au cœur et aux marges de la cité Les Festins Photoniques veulent participer à l’animation de la vie diurne de la métropole, et faire autant parler que penser à un autre futur désirable et soutenable.

Les Festins Photoniques se situent entre l’éthique et le plaisir avec pour mots de désordre constructif, la créativité, la convivialité, le partage, le bon, le bio, l’économie de l’éphémère, l’écologie hédoniste Ils disent que le contenu de notre assiette n’est pas qu’aliments, mais aussi un art de vivre en même temps qu’un acte politique. L’association « Les Festins Photoniques » souhaite également propager le goût de la cuisine solaire et faciliter son accès. Elle pourra vendre à ses membres les équipements nécessaires à la cuisine solaire et leur permettra d’accéder à des réductions pour leurs achats en ligne grâce au partenariat noué avec « Solar Brother », industriel français de cuiseurs solaires modernes.

De la cuisine solaire partout et pour tous ! Même plus populaire que gastronomique, peu importe, pour autant que cette cuisine ait le goût du soleil et de la joie du partage entre amis Envie de participer à cette aventure collaborative, de la soutenir, de déguster, de cuisiner au solaire ? Rejoignez l’association pour émoustiller les papilles : festins.photoniques@gmail.com