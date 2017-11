100 nouveaux GW de solaire installÃ©s en 2017 dans un marchÃ© mondial des EnR florissant

C’est un fait. Le photovoltaïque est le moteur principal des solutions basées sur les énergies renouvelables. La demande internationale ne cesse de croitre et les experts prédisent que les capacités photovoltaïques nouvellement installées en 2017 pourraient dépasser les 100 gigawatts. Ce qui correspond, d’après les estimations, à une augmentation de 25 pour cent par rapport à 2016.

Dans l’ensemble, toutes les énergies renouvelables ont connu une croissance et cette augmentation pourrait bien atteindre 43 pour cent d’ici 2022 si l’on se base sur les capacités installées. Cela correspondrait à environ 1 000 gigawatts indique l’AIE dans son rapport « Renewables 2017 » (« Énergies renouvelables 2017 »). La hausse internationale des énergies renouvelables prévue pour 2017 est de douze pour cent. Leur part augmente donc de plus d’un tiers dans la production d’électricité et l’on estime qu’elle devrait dépasser les 8000 térawatts-heure d’ici 2022. Ceci correspond à la consommation réunie de la Chine, de l’Inde et de l’Allemagne.

L’une des explications à cette hausse serait la chute des prix dans les appels d’offres, d’après l’AIE. Ces prix s’établissent actuellement autour de 3,0 cents du kilowattheure et sont donc en partie inférieurs aux coûts de production de l’électricité dans les nouvelles centrales à gaz et centrales au charbon.