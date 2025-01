JP Energie Environnement solidaire du projet Sister KopÃ© au Togo

En 2024, JP Energie Environnement a décidé de soutenir via le fonds de dotation caritatif Synergie Renouvelable le projet Sister Kopé. Ce projet consiste à garantir des accès à l’électricité, à une eau de qualité et à l’assainissement de deux villages du sud du Togo : Hedjegni et Sister Kopé. Porté par l’ONG Electriciens sans frontières, le projet Sister Kopé bénéficie aujourd’hui à 2 650 personnes.

Les villages de Hedjegni et Sister Kopé sont situés dans la région rurale de Gblainvie, au Togo. Ce pays d’Afrique de l’Ouest a un réseau électrique qui couvre 80 % des zones urbaines contre seulement 7 % des zones rurales. Le taux d’accès à l’eau potable est quant à lui estimé à 40 % en milieu rural, avec un accès moindre à des infrastructures d’assainissement estimé à 2 % (données de 2015).

Un projet en zone rurale isolée

Les villages de Hedjegni et Sister Kopé se trouvent dans une zone particulièrement isolée, où aucun raccordement électrique n’est prévu dans un avenir proche, et où l’accès à une eau de qualité est difficile. Les besoins sont néanmoins assez importants. Le village de Sister Kopé compte en effet un dispensaire apportant des soins aux 15 villages environnants (2 000 patients environ), ainsi qu’une école de 60 élèves. Les bénéfices du projet Sister Kopé touchent à la fois ces deux structures ainsi que les 650 habitants des villages de Hedjegni et de Sister Kopé, le logement des sœurs de Sister Kopé et la ferme de Samarie, importante pour l’agriculture locale.

Les objectifs du projet Sister Kopé

Le projet Sister Kopé répond ainsi à un objectif global d’amélioration des conditions de vie et de développement socio-économique des deux villages togolais en créant un accès à une énergie durable, une eau de qualité et à l’assainissement. Plus concrètement, les résultats attendus sont les suivants :

Chaque élève de l’école dispose d’un accès quotidien à 5 litres d’eau potable ;

L’école est équipée d’une salle de classe éclairée pendant 4 heures chaque soir, permettant l’utilisation d’un ordinateur et d’un vidéoprojecteur, avec un éclairage extérieur garantissant un accès sécurisé à la salle ;

Le personnel et les patients du dispensaire bénéficient de meilleures conditions d’hygiène grâce à l’accès à une eau de qualité ;

Les deux bornes fontaines assurent une eau de qualité et en quantité suffisante (20 litres par personne) pour la population du village et du dispensaire ;

La ferme agricole améliore les conditions de vie d’une trentaine de familles.

Les résultats du projet Sister Kopé

Les travaux ont eu lieu d’octobre 2023 à novembre 2024, et étaient axés sur trois grands besoins : l’accès à l’eau, l’accès à l’électricité, et l’accès à l’assainissement. Vous trouverez les détails des infrastructures créées ci-dessous.

- L’accès à l’eau

Au village de Sister Kopé : Réhabilitation d’un puits avec installation d’une borne fontaine et d’une pompe alimentée par énergie solaire.

Au village d’Hedjegni : Forage, construction d’un château d’eau et installation d’une borne fontaine fonctionnant grâce à une pompe solaire.

À la ferme de Samarie : Réalisation de forages pour répondre aux besoins en eau potable et d’irrigation, construction d’un château d’eau, création de bassins d’irrigation et installation de pompes solaires.



Ces nouvelles infrastructures facilitent grandement l’accès à l’eau ainsi que sa qualité. Les villageois devaient auparavant aller chercher l’eau dans les marais à proximité. Pour la ferme de Samarie, ces réserves en eau permettent d’assurer des cultures de contre-saison et l’élevage de poules.

- L’accès à l’électricité

Au village de Sister Kopé : Installation de lampes LED pour les locaux des sœurs et l’école. Mise en place d’un éclairage extérieur pour l’école. Ajout de prises électriques et panneaux solaires pour alimenter l’école.

Au village d’Hedjegni : Installation d’un lampadaire solaire et d’un boîtier pour recharger les téléphones.

À la ferme de Samarie : Installation de lampes LED et d’un lampadaire solaire. Ajout de panneaux solaires pour alimenter le bâtiment agricole et l’habitat. Mise en place d’un PC pour recharger les téléphones.



Ces nouvelles installations électriques contribuent à l’amélioration des conditions d’éducation, de travail, de vie sociale et de sécurité des villages et de la ferme de Samarie.

- L’accès à l’assainissement

Aux villages de Hedjegni et de Sister Kopé, et à la ferme de Samarie, des blocs de latrines et des lave-mains ont été aménagés afin d’améliorer les conditions d’hygiène.

Assurer la durabilité du projet grâce à la formation

Pour garantir la pérennité du projet, l’ONG Electriciens sans Frontières a formé les villageois sur l’entretien et la maintenance des installations et la sécurité (notamment pour les installations électriques), tout en menant des actions de sensibilisations. Les formations permettent de renforcer les compétences et les connaissances des populations locales. JP Energie Environnement est fier d’avoir contribué au financement de ce projet aux côtés de Bentam et BPI France. « Le Projet Sister Kopé incarne nos valeurs et s’inscrit dans la continuité de notre engagement au sein de la communauté des Entreprises à Missions » conclut la direction de JPEE.