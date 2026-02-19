Octopus Energy lance le pilotage à distance gratuit des ballons d’eau chaude : 257 millions d’€ d’économies pour les Français

Juste après le chauffage, le ballon d’eau chaude est le premier poste de dépense électrique dans un logement résidentiel. Pour réduire la facture des Français, Octopus Energy France mise sur la flexibilité et lance un service gratuit de pilotage des ballons à distance. Sans installation de matériel, cette technologie optimise la chauffe en fonction de l’abondance des énergies non carbonées et de leurs prix – par conséquent moins chers – sur le marché. Le pilotage intelligent : un levier massif pour le réseau français !

Le ballon d’eau chaude peut représenter jusqu’à 20 % de la consommation électrique d’un foyer. Pourtant, son usage peut être piloté et devenir un puissant levier pour une consommation plus intelligente, synchronisée avec la production d’énergies françaises non carbonées. En utilisant les fonctionnalités du compteur Linky, Octopus Energy peut désormais déplacer la consommation des ménages dotés d’un ballon, sans aucun impact sur leur confort. L’ambition est triple : faire baisser la facture d’électricité, soulager le réseau électrique lors des pics de tension et utiliser dès que possible les énergies produites en France plutôt que les énergies issues d’hydrocarbures importés.

Une phase de test probante

Une phase de test menée par Octopus Energy entre février et mai 2025 auprès de 237 foyers a démontré l’efficacité du dispositif : une baisse de 20 % de la consommation au pic de 19h (soit un effacement de 0,3 kW par foyer). La France compte plus de 15 millions de foyers équipés d’un ballon à accumulation. Parmi eux, 7,8 millions (55 %) pourraient déjà bénéficier de ce pilotage grâce aux fonctions avancées de leur compteur Linky. Selon les calculs d’Octopus Energy, le potentiel national est donc massif :

- En hiver : Le pilotage des 2,6 millions de clients au tarif “Base” permettrait d’effacer 780 MW à 19h, soit l’équivalent de la production d’une grosse centrale fossile en hiver,

- En été : Le décalage de la chauffe en journée (entre 12h et 15h) permettrait d’absorber 23 GWh de consommation, soit près de 40 % de la production solaire nationale.

Fort de ces résultats et calculs, Octopus Energy lance aujourd’hui le pilotage des ballons à plus grande échelle. Le service est entièrement gratuit, sans changement d’offre pour les clients du fournisseur, ni intervention technique.

Jusqu’à 257 millions d’euros d’économies potentielles

Octopus Energy France compte déjà 130.000 clients éligibles au pilotage intelligent du ballon d’eau chaude, pour lesquels ce pilotage représenterait une économie moyenne de 33 €/an[2] – soit 4 millions d’économies potentielles au global. Les clients ayant souscrit à l’option recevront les montants économisés sur leur cagnotte, chaque mois. À l’échelle du pays, si les 7,8 millions de foyers éligibles adoptaient le pilotage du ballon, le gain total pour le pouvoir d’achat des Français s’élèverait à 257 millions d’euros.

Un pilotage dynamique en phase avec les nouvelles orientations de la CRE

Ce lancement s’inscrit directement dans la réforme du système des Heures Creuses/Heures Pleines initiée par la Commission de Régulation de l’Énergie (CRE) et Enedis fin 2025, en proposant un pilotage des usages optimisé : la chauffe est privilégiée la nuit en hiver, et les débuts d’après-midi au printemps et en été, quand le réseau regorge d’électricité française, solaire et éolienne. L’idée : chauffer le ballon au bon moment, lorsque le réseau n’est pas sous tension et que l’électricité est moins chère. Et cela sans compromettre le confort des utilisateurs, l’eau étant chauffée à l’avance pour couvrir les besoins du foyer sur toute la journée. « Avec ce nouveau service, nous innovons – c’est notre ADN – en utilisant le “super pouvoir” de l’énergie électrique pour faire baisser la facture d’énergie des Français. Grâce à la technologie, nous transformons les ballons d’eau chaude, un équipement du quotidien présent dans des millions de foyers, en atout pour la transition énergétique telle que nous la concevons : plus de souveraineté et plus d’économies », assure Lancelot d’Hauthuille, directeur général d’Octopus Energy France.