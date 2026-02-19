Newheat nomme Ignace de Prest PrÃ©sident (CEO)

Newheat, acteur de rÃ©fÃ©rence des solutions de chaleur dÃ©carbonÃ©e et compÃ©titive pour les industries et les territoires, annonce la nomination dâ€™Ignace de Prest en tant que PrÃ©sident (CEO), effective dÃ©but janvier.Â Â Fort de plus de 20 ans dâ€™expÃ©rience dans lâ€™Ã©nergie, le dÃ©veloppement international et le financement de projets,Â celui-ciÂ rejointÂ NewheatÂ pour mener la transformation de lâ€™entreprise, dans un contexte dâ€™Ã©largissement de sa proposition de valeur autour de solutions de chaleur compÃ©titives et dÃ©carbonÃ©es.

Avant de rejoindreÂ Newheat, Ignace de Prest Ã©tait PrÃ©sident du Directoire et CEO de Sunna Design, acteur international de lâ€™Ã©clairage solaire. Il a auparavant occupÃ© plusieurs fonctions de direction chez Schneider Electric, dans les domaines du solaire et du stockage dâ€™Ã©nergie, aprÃ¨s avoir dÃ©butÃ© sa carriÃ¨re dansÂ le capital-risque, en accompagnant le dÃ©veloppement dâ€™entreprises innovantes du secteur de lâ€™Ã©nergie.

Co-fondateur deÂ Newheat, Pierre Delmas transmet la PrÃ©sidence Ã Ignace de Prest pour se recentrer sur la direction technique et innovation, tout en poursuivant son rÃ´le au sein du comitÃ© stratÃ©gique de lâ€™entreprise.Â Alors que la chaleur reste fortement carbonÃ©e et reprÃ©sente prÃ¨s de la moitiÃ© de la consommation finale dâ€™Ã©nergie dansÂ le monde,Â NewheatÂ porte lâ€™ambition dâ€™Ãªtre le partenaire de rÃ©fÃ©rence dans la dÃ©carbonation des usages des industriels et des rÃ©seaux de chaleur urbains. Sâ€™appuyant sur un modÃ¨le et des compÃ©tences uniques, lâ€™entreprise dÃ©ploie des solutions combinant performance Ã©conomique et rÃ©duction des Ã©missions.