Octopus Energy France lance une offre dâ€™installation de panneaux solaires

Face à une demande croissante des particuliers sur le photovoltaïque, le fournisseur Octopus Energy fait le choix d’internaliser ce savoir-faire pour offrir une qualité de service unique, car contrôlée. Décryptage de cette nouvelle stratégie !

Octopus Energy France a annoncé le 11 juin dernier le lancement d’une offre solaire. Pour accompagner ses clients et les aider à réduire leurs factures et leur dépendance aux énergies fossiles, Octopus propose désormais l’installation de panneaux photovoltaïques, en complément de la fourniture d’énergie verte et locale.

Le choix inédit de l’internalisation

Fort de son expérience de fournisseur, Octopus accompagne ses clients dans le dimensionnement de l’installation afin que celle-ci soit adaptée à la consommation du foyer. L’ensemble des démarches administratives, tout comme l’installation en elle-même, sont ensuite réalisées par ses propres équipes. L’entreprise a en effet fait le choix inédit de l’internalisation afin de maîtriser la qualité des installations tout en proposant des prix abordables et connus à l’avance. Octopus ouvre ainsi un premier entrepôt et centre de formation à Amiens, et cherche à recruter 70 professionnels de l’énergie solaire en 2024. L’entreprise a pour cela obtenu sa propre assurance décennale et est habilitée RGE (Reconnu Garant de l’État), gage de qualité. L’inauguration de ce premier site d’Octopus Energy France se déroulera d’ailleurs le 13 juin prochain. La nouvelle stratégie prend forme…

Une offre clé-en-main pour un projet solaire garanti de A à Z

« En sondant nos clients disposant déjà de panneaux solaires, nous n’avons pu que constater la très grande disparité de prix pratiqués sur le marché pour ce même service ainsi que leur faible satisfaction quant à l’accompagnement reçu. Les quelques fournisseurs qui proposent aujourd’hui ce type de service sur le solaire n’assurent en réalité que le rôle d’apporteurs d’affaires et renvoient ensuite vers des sous-traitants installateurs. Au-delà d’appliquer une marge qui augmente le coût global du projet pour le client, ils ne maîtrisent ainsi ni la réponse au besoin réel, ni la qualité de l’installation, ni sa bonne réalisation. Chez Octopus Energy France, nous avons voulu construire une offre différenciante via une approche internalisée et centrée sur le client. » explique Céline Stein, directrice générale d’Octopus Energy France. Bénéficier d’une installation solaire bien dimensionnée permet d’acheter moins d’électricité sur le réseau et de faire des économies sur le long terme via l’autoconsommation. Mais ce n’est pas le seul avantage ! Disposer de panneaux photovoltaïques constitue également un complément de revenu via la revente du surplus d’électricité produite. Tout l’enjeu consiste donc à trouver la surface de panneaux parfaitement adaptée pour un foyer donné. À travers cette offre solaire, Octopus s’engage à accompagner ses clients tout au long de leur projet. Son expérience dans la fourniture d’énergie a en effet permis à Octopus de développer des outils d’analyse de consommation précis pour dimensionner au plus juste l’installation solaire de ses clients. Si ces derniers ont souscrit à un contrat d’énergie chez Octopus, ils bénéficient en outre d’un accompagnement personnalisé post-installation pour augmenter leur autoconsommation et ainsi rentabiliser plus rapidement leur installation.

Objectif de 70 000 panneaux installés à fin 2026

Bien dimensionnée, la pose de panneaux solaires peut réduire de -30% à -70% la facture d’électricité d’un foyer. Un pourcentage de réduction qui peut être encore plus important si ce dernier s’équipe d’une batterie, que propose également Octopus, permettant le stockage de l’énergie produite et non consommée à l’instant T. Le retour sur investissement d’un tel projet est en moyenne de 10 ans. Octopus Energy France a par ailleurs obtenu le label RGE (Reconnu Garant de l’État), permettant aux clients de bénéficier des aides publiques, en complément de sa garantie décennale. Avec un objectif de 2000 installations par mois d’ici la fin d’année, Octopus Energy France ambitionne de se positionner rapidement parmi les leaders du marché. Plus de 70 000 panneaux solaires pourraient ainsi être installés par le fournisseur d’ici fin 2026.

Des ingénieurs et installateurs formés en interne

Face à une demande croissante des particuliers sur le photovoltaïque, on observe des délais d’installation de plus en plus longs. En cause, une offre globale qui peine à se développer faute de moyens humains. En internalisant entièrement sa chaîne logistique (tous les artisans sont formés et salariés du groupe), Octopus Energy France s’engage ainsi à offrir à ses clients une grande qualité de service, ce de bout en bout, des prix justes et lisibles, ainsi qu’un processus de vente rapide. Un moyen également de proposer une offre parfaitement fiable, alors même que le secteur est malheureusement souvent pointé du doigt pour ses malversations et autres arnaques. Pour soutenir le développement de son offre, Octopus Energy France prévoit de recruter pas moins de 70 professionnels de l’énergie solaire en 2024 et jusqu’à 120 en 2025. Face au manque de main d’œuvre qualifiée sur le marché résidentiel (la pose de panneaux solaires nécessitant une double compétence en couverture et en génie électrique) et pour maîtriser la qualité comme les coûts de ses installations, le fournisseur va ouvrir plusieurs entrepôts et centres de formation partout en France. Le premier d’entre eux, fort de 550 m² dont 150 m² d’espace de formation, est basé à Amiens. Afin de former ses installateurs à la pose de panneaux photovoltaïques sur tous les types d’habitation individuelle, ce centre de formation Octopus Energy comprend trois toitures d’entraînement, de 30 m² chacune, avec différents degrés d’inclinaison et revêtements (tuile, ardoise, bac acier, tôle ondulée). Ces toitures d’entraînement sont surélevées, pour permettre aux équipes de se former au travail en hauteur et au soulèvement des panneaux, mais aussi de bénéficier d’un espace de formation dédié aux composants électriques (tableaux, coffrets…) directement sous les toits. Aucun installateur opérant sur le marché français ne dispose à ce jour d’un environnement de formation d’une telle qualité. Celui-ci sera par ailleurs mis à la disposition des écoles de la région.

Trois nouveaux entrepôts verront le jour dès 2024

Depuis l’entrepôt d’Amiens, Octopus Energy France sera ainsi en mesure de répondre à la demande d’installations solaires des particuliers résidant dans les Hauts de France, ainsi qu’au nord de la Normandie et de l’Île-de-France. Le fournisseur prévoit de poursuivre sa couverture géographique nationale à travers l’ouverture de nouveaux entrepôts. Trois d’entre eux verront le jour dès 2024. Avec un rythme d’ouverture d’un nouvel entrepôt tous les deux mois, Octopus Energy France vise à couvrir 85% du territoire national d’ici 2025. Un écosystème complet pour une énergie toujours plus verte Engagé pour plus de responsabilité au sein de la filière industrielle solaire, Octopus Energy France fait également de son entrepôt d’Amiens, comme des prochains qui verront le jour, un centre de collecte agréé Soren en faveur du recyclage des panneaux solaires (le seul à Amiens et dans une zone de 50 km alentour). En effet, alors que 95% des éléments qui composent les panneaux solaires peuvent bénéficier d’une seconde vie, le principal frein à leur recyclage réside aujourd’hui dans la collecte. À travers ses entrepôts, Octopus Energy France va ainsi permettre d’augmenter le maillage territorial des points de collecte. Afin d’accompagner toujours davantage ses clients à agir en faveur de leurs portefeuilles comme de la planète, Octopus Energy France devrait prochainement lancer une offre d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. Le fournisseur s’intéresse également au sujet de la rénovation thermique, avec pour projet à moyen terme de lancer une offre d’installation de pompes à chaleur.