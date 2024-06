BORDEAUX SOLAR SUMMIT : Comment accÃ©lÃ©rer le photovoltaÃ¯que en Nouvelle-Aquitaine ?

POwR Earth Foundation organise à Bordeaux le 25 juin prochain le BORDEAUX SOLAR SUMMIT. Co-organisé avec LA TRIBUNE, cet événement réunira le temps d’une journée des experts régionaux et nationaux, qui viendront débattre des conditions d’accélération de la filière photovoltaïque. Détails !

Au sein de la Nouvelle-Aquitaine, première région solaire française, le BORDEAUX SOLAR SUMMIT, événement particulièrement attendu permettra d’aborder les liens entre solaire et agriculture au lendemain de la publication du décret sur l’agrivoltaïsme, mais aussi de soulever les questions de la géopolitique et du partage du foncier en milieu urbain et rural. L’événement permettra également de tirer un premier bilan de la loi d’accélération des énergies renouvelables, un an après sa publication, et d’alerter sur les freins à lever pour réussir la transition énergétique hexagonale. En marge des tables rondes et des keynotes, les visiteurs seront invités à rencontrer les acteurs de la filière et à participer à des moments d’échanges, de partage et de networking.

6 juin 2024

Programme & inscription

Trois mois après la première édition du POwR Earth Summit, qui a réuni plus de 5500 participants au CNIT de la Défense sur le sujet de l’accélération de la transition énergétique, POwR Earth Foundation vous donne rendez-vous à Bordeaux le 25 juin pour un événement entièrement dédié au déploiement du solaire en Nouvelle-Aquitaine. « Notre capacité à accélérer notre production d’énergie solaire au sein des territoires dans les années à venir sera décisive pour la réussite de la transition énergétique. Mais si le gouvernement s’est engagé à soutenir la filière photovoltaïque avec un objectif 100 GW de production solaire d’ici 2050, il reste encore de nombreux freins à lever pour que les acteurs publics et privés puissent avancer efficacement dans la même direction.

Nous vous attendons donc nombreux au Bordeaux Solar Summit pour échanger, dialoguer, et construire ensemble l’avenir du photovoltaïque en Nouvelle Aquitaine. » souligne Jean-Charles Drouvin, Président de la POwR Earth Foundation.

Parmi les thèmes abordés :

Les enjeux du solaire à l’échelle nationale dans le cadre de la loi de programmation de l’énergie

La géopolitique du solaire, l’inévitable dépendance chinoise ?

Loi d’accélération des renouvelables : un an après, où en sommes-nous ?

Agrivoltaïsme : peut-on concilier agriculture et production d’électricité photovoltaïque ?

Le solaire thermique, quelle pertinence ? Quelles limites ? Quels usages ?

Centrales solaires : partager le foncier, partager la valeur

Encadré

Les participants attendus

Pierre Hurmic, maire de Bordeaux, inaugurera l’événement, puis laissera la parole à des personnalités telles que Xavier Daval, vice-président du Syndicat des énergies renouvelables, Carole Descroix, CEO & Fondatrice de Terapolis, Pierre-Emmanuel Martin, président de CARBON, Jean-Paul Riquet, directeur régional Nouvelle Aquitaine, TotalEnergies, Morgane Benard Enercoop Nouvelle-Aquitaine, Pierre LEVI, directeur transition énergétique chez Bordeaux Métropole Énergies ou encore Véronique Lajoie, directrice du développement de SNCF Renouvelables.