Beem accélère son expansion en Europe et s’implante sur le marché italien du photovoltaïque

Beem, pionnier dans le domaine de la maîtrise de l’énergie et des solutions photovoltaïques Plug&Play, est fier d’annoncer son arrivée sur le marché italien. Une étape clé qui s’inscrit dans la stratégie de développement de Beem et qui marque son engagement à promouvoir les énergies renouvelables à travers l’Europe. Un engagement pour accélérer la transition énergétique au-delà des frontières !

Avec pour objectif d’équiper 500 000 foyers en Europe d’ici 2030, Beem ambitionne de réaliser 25% de son chiffre d’affaires à l’international, en mettant l’Italie au cœur de sa stratégie. Pour accompagner cette expansion, Beem prévoit de recruter 20 personnes réparties entre les ventes, les opérations et le service client. Ces recrutements incluront des experts en énergies renouvelables et des spécialistes du service client pour soutenir au mieux l’ensemble de l’écosystème clients et les accompagner dans leur transition énergétique. “Notre arrivée en Italie est une étape stratégique pour Beem avec un double enjeu : dynamiser notre croissance et servir notre mission de démocratiser l’énergie solaire à travers l’Europe. Nous sommes déterminés à aider les foyers italiens à devenir plus autonomes en matière d’énergie, en collaborant étroitement avec des partenaires locaux et en proposant des solutions innovantes.”, explique Ralph Feghali, co-fondateur et CEO de Beem. Beem se positionne comme le fournisseur d’énergie de demain, en accompagnant les individus dans leur volonté de passer de l’ancien modèle énergivore et coûteux au nouveau modèle plus autonome et durable. Grâce à des produits innovants tels que le Beem Kit et la Beem Battery, les consommateurs peuvent désormais produire, stocker et gérer leur propre énergie.

Un ancrage local fort et de fortes ambitions de croissance

“Le marché italien du solaire est particulièrement prometteur grâce à une forte demande pour des solutions énergétiques durables et une législation favorable aux énergies renouvelables. Dans ce cadre, nous visons à offrir des solutions solaires accessibles et faciles à installer pour répondre aux besoins croissants en matière d’énergie solaire, le tout en garantissant une expérience utilisateur exceptionnelle.”, déclare Nicolas Nati, Directeur Général de Beem Italie. Cet ancrage local en Italie, où Beem proposera des produits de haute qualité répondant à tout type de besoin énergétique domestique, s’appuiera sur deux leviers principaux : une présence territoriale en magasins via le réseau Leroy Merlin, partenaire historique de Beem depuis mars 2021, et la vente directe des kits solaires Beem pour investir rapidement les foyers. “Leroy Merlin, avec sa vaste présence en Italie, nous permet désormais d’être présent dans de nombreux points de vente. En parallèle, la nature plug & play de nos kits solaires facilite leur installation et leur utilisation, ce qui accélère leur adoption par les consommateurs italiens. En combinant ces deux stratégies, nous visons à garantir une intégration harmonieuse et efficace de nos solutions solaires dans les foyers italiens, tout en offrant un support client dédié et des services adaptés aux spécificités locales.”, ajoute Nicolas Nati. Par ailleurs, le Beem Kit Serenity Edition est désormais disponible dans 60 magasins Leroy Merlin en Italie et en promotion à 549 euros jusqu’au 1er juillet.

Des perspectives de développement exceptionnelles

En 2023, l’Italie a enregistré 371 500 nouvelles installations solaires, contre 205 800 en 2022, avec 91% des installations ayant une puissance comprise entre 1 et 12 kWc. La production solaire a couvert 10% de la demande électrique nationale, avec la Lombardie en tête en termes de puissance installée, suivie par les Pouilles. Au cours des deux premiers mois de l’année, l’Italie a déjà installé 1,3 GW de nouvelles capacités renouvelables, avec le photovoltaïque représentant une part significative de cette croissance. Cette performance dépasse celle des mêmes mois en 2023, période durant laquelle le Superbonus 110% était encore en vigueur. En termes de prévisions, le gouvernement italien a annoncé que d’ici 2030, le photovoltaïque devra répondre à environ 28 % de la demande électrique prévue, soit 350 TWh.