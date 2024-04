Octopus Energy France lance Happy Charge : une offre dâ€™Ã©lectricitÃ© dÃ©diÃ©e Ã  la recharge de vÃ©hicules Ã©lectriques Ã  domicile

Le fournisseur d’électricité verte et locale Octopus Energy France annonce la création d’une offre d’électricité dédiée à la recharge de véhicules électriques : Happy Charge.

Après le lancement à l’automne dernier de son offre Electroverse – visant à simplifier la recharge publique – Octopus Energy offre ainsi aux conducteurs français de véhicules électriques une solution pour la recharge à domicile, à la fois respectueuse de l’environnement mais surtout très économique !

Une électricité 100% renouvelable

En effet, en plus d’être approvisionnés en électricité 100% renouvelable en provenance directe de producteurs français, les consommateurs pourront bénéficier d’une énergie moitié-prix pendant leurs 8 heures creuses quotidiennes. Un tarif avantageux qui fait d’Happy Charge l’offre la plus intéressante du marché et qui va permettre aux conducteurs de véhicules électriques de réaliser des économies significatives sur leur facture d’électricité.

L’offre Happy Charge repose sur un tarif HPHC (Heures Pleines – Heures Creuses) dédié aux besoins en électricité des conducteurs de véhicules électriques : le prix du kilowattheure des heures creuses est ainsi 50% moins cher que celui des heures pleines HTT (2h creuses = 1h pleine). Un tarif avantageux qui leur permet de recharger leur véhicule la nuit pendant leur sommeil ou encore en après-midi les jours de week-end ou de télétravail… mais aussi d’utiliser tous leurs appareils électriques à moindre coût durant ces 8 heures creuses quotidiennes ! En planifiant ainsi leur temps de charge et autres consommations électriques importantes sur les heures creuses, les clients Happy Charge maximisent leurs économies tout en contribuant à la stabilité du réseau électrique.

« Décarboner les transports en France »

Alors que la consommation d’électricité annuelle moyenne liée à la recharge d’un véhicule électrique est estimée à 2 500 kWh, les clients Happy Charge peuvent ainsi économiser jusqu’à 125 € par an sur la recharge en heures creuses de leur véhicule électrique, soit près de 5 500 km offerts. L’équivalent d’un aller-retour Paris-Istanbul ! Il s’agit de l’offre la plus intéressante économiquement pour recharger son véhicule électrique à domicile, parmi celles actuellement disponibles sur le marché. « Le remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques va trop lentement, ce essentiellement parce que la recharge est perçue comme complexe. Avec Electroverse nous offrons la meilleure expérience utilisateur du marché pour la recharge en déplacement. Avec Happy Charge, c’est la même chose pour la recharge à la maison, à un prix super compétitif. C’est notre mission : accélérer la transition énergétique. Nous devons et pouvons aller plus vite pour décarboner les transports en France. » explique Lancelot d’Hauthuille, directeur général d’Octopus Energy France.