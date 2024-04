Des panneaux photovoltaÃ¯ques sur les toits du site Wilo de Laval

Wilo est l’un des plus grands fabricants au monde de pompes et de systèmes de pompage destinés au marché du Bâtiment résidentiel et collectif, du Cycle de l’Eau et de l’Industrie. Wilo France, la filiale française du groupe poursuit ses investissements pour réduire son impact sur l’Environnement. Et c’est au tour du solaire d’entrer dans la danse !

Après avoir remplacé des éclairages par des Leds sur son site de production à Laval et réduit sa consommation de chauffage en investissant dans un système de Gestion Technique du Bâtiment, en remplaçant les pompes de la chaufferie, en installant un système de récupération de la chaleur fatale des compresseurs d’air, la direction du site de Laval vient de lancer un projet d’installation de panneaux photovoltaïques sur les toits de son centre de Recyclage et de son extension Logistique à Laval. Les panneaux solaires photovoltaïques seront installés sur les derniers bâtiments construits : Extension Logistique et Centre de Recyclage. Ces derniers ont été conçus dès l’origine pour accueillir des panneaux solaires. Le hangar de stockage des emballages qui est mitoyen au Centre de Recyclage nécessitera des travaux pour renforcer sa structure et sécuriser ses accès (échelle à crinoline, garde-corps, etc.).

3 660 m² de surfaces de toitures sera équipées

Un travail important a été fourni pour définir une installation en adéquation avec les règles de sécurité incendie spécifiques aux panneaux solaires et à l’activité du site. En tout, 3 660 m² de surfaces de toitures sera équipées ! Le site vise ainsi une production annuelle de 427 MWh, soit l’équivalent de la consommation annuelle de 85 foyers domestiques. « L’objectif est de diminuer notre empreinte carbone en produisant et en utilisant une énergie renouvelable. L’électricité produite par ces panneaux solaires photovoltaïques sera autoconsommée par le site à 100 %. Pour cela, un système de monitoring sera installé et nous permettra de suivre en temps réel la production et l’état de l’installation photovoltaïque », explique Christophe Besnier, ingénieur travaux neufs et infrastructures, en charge du projet.

Répartition des panneaux solaires sur les infrastructures de Wilo France